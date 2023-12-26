لوقايتهم من السمنة.. “الصحة” توضح 6 بدائل صحية لوجبات ومشروبات الأطفال.

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضحت وزارة الصحة، البدائل الصحية التي يمكن تعويد الطفل عليها لتحويل وجباته إلى خيارات صحية تقيه من السمنة.

وأكّدت الوزارة، أن 39 مليون طفل حول العالم دون سن الخامسة يعانون زيادة الوزن أو السمنة.

وكشفت الوزارة، عن 6 بدائل للأكلات التي اعتاد عليها، منها استخدام الزبادي قليل الدسم مع إضافة الفواكه ليكون بديلاً لـ”الزبادي بالنكهات، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل كبديل لاستخدام السكر بالمشروبات، والعصائر الطبيعية والحليب بديلاً للمشروبات الغازية”.