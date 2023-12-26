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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن لوقايتهم من السمنة.. “الصحة” توضح 6 بدائل صحية لوجبات ومشروبات الأطفال. والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات
أوضحت وزارة الصحة، البدائل الصحية التي يمكن تعويد الطفل عليها لتحويل وجباته إلى خيارات صحية تقيه من السمنة.
وأكّدت الوزارة، أن 39 مليون طفل حول العالم دون سن الخامسة يعانون زيادة الوزن أو السمنة.
وكشفت الوزارة، عن 6 بدائل للأكلات التي اعتاد عليها، منها استخدام الزبادي قليل الدسم مع إضافة الفواكه ليكون بديلاً لـ”الزبادي بالنكهات، وإضافة ملعقة صغيرة من العسل كبديل لاستخدام السكر بالمشروبات، والعصائر الطبيعية والحليب بديلاً للمشروبات الغازية”.
وأضافت الوزارة، في إنفوجرافيك توعوي لها، أن الجزر والبطاطس المشوية بالفرن يمكن أن يكونا بديلين أكثر فائدة من البطاطس المقلية، وكذلك المكسرات غير المملحة أو الفشار، بدلاً من رقائق البطاطس، والأطعمة المشوية بديلاً للمقلية.