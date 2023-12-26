شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ نساء وتوليد: الولادات المتكررة أشهر أسباب ضعف أربطة الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام الشنوفى، أستاذ النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، إن هناك أسباب كثيرة لضعف أربطة الرحم عند بعض السيدات، وهي مشكلة صحية لها الكثير من المضاعفات، فهذه الأربطة هي المسئولة عن تثبيت الرحم في مكانه الطبيعي، ليمارس وظيفته الطبيعية بحمل الجنين والحفاظ عليه.

وتابع استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم حديثه موضحًا أن الكثير من الأسباب قد تسبب ضعف في أربطة الرحم المسئولة عن تثبيته، ومن أبرز هذه الأسباب:

- تكرار حمل المرأة على مدار عمرها لعدد مرات كثير نسبيا

- من أبرز الأسباب أيضا أن يكون الجنين في رحم المرأة وزنه كبير، وتزيد الخطورة مع تكرار الحمل في أطفال أوزانهم كبيرة

- من الأسباب القوية لضعف أربطة رحم المرأة هو تعرضها لمشاكل أثناء الولادة الطبيعية، وهذه المشكلات لم يتم التعامل السريع معها وعلاجها فى وقتها المناسب

- تعرض المرأة لجروح فى أربطة الرحم أثناء ولادة سابقة لها، ولم يتم علاجها بشكل عاجل وسليم من قبل طبيب التوليد

- تزيد فرص الإصابة بضعف أربطه الرحم في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث عند المرأة

- نقص هرمون الاستروجين فى جسم المرأة لأى سبب من الاسباب، يكون عاملا هاما مساعدا فى ضعف اربطه الرحم

- العامل الوراثي أيضا أحد أهم الأسباب التي تسبب لين فى أربطة الرحم عند المرأة دون سبب مرضى