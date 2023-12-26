أفضل 5 مكملات غذائية تعزز صحتك في الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - مع انخفاض درجات الحرارة، قد نصبح أكثر عرضة للعديد من المشاكل، بما في ذلك أمراض الجهاز التنفسي والصداع وتغيرات المزاج، وقال الأطباء إن بعض المكملات الغذائية يمكن أن تكون مفيدة في الأشهر الباردة، للحفاظ على صحتك والوقاية من الأمراض، في هذا التقرير نتعرف على أفضل مكملات غذائية تعزز صحتك في الشتاء، بحسب موقع " bestlifeonline".

أفضل مكملات غذائية تعزز صحتك في الشتاء 1 - فيتامين د

من أهم الفيتامينات التي يجب تناولها في فصل الشتاء، ورغم أن أجسامنا تصنع فيتامين د بشكل طبيعي من تلقاء نفسها، إلا أنها تحتاج إلى التعرض لأشعة الشمس من أجل القيام بذلك.

ولأن تعرضنا لضوء الشمس يقل خلال فصل الشتاء فإن هذا يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين د، ووجود ما يكفي من فيتامين د في جسمك أمر مهم لصحة العضلات والعظام بشكل عام ويمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة لديك قليلاً للمساعدة في مكافحة أمراض الشتاء.

2 - أوميجا 3

يمكن أن تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تجديد صحة الجلد في فصل الشتاء، حيث تساعد الأوميجا 3 على علاج جفاف وتقشر البشرة التي تزداد خلال الطقس البارد.

3 - اللوتين

اللوتين من المكملات الغذائية الهامة التي يجب على الجميع في الحصول عليها، لأن برودة الطقس خلال هذا الموسم يمكن أن يكون لها أيضًا تأثير كبير على صحة أعيننا.

يوجد اللوتين عادة في الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ، ويحمي من إجهاد العين وأضرار الضوء الأزرق، المنبعث من الشاشات وكلاهما نتعرض لهما أكثر في الشتاء نتيجة كثرة الجلوس في المنزل مع برودة الجو.

4 - الزنك

الشتاء هو موسم البرد والأنفلونزا، وللمساعدة في تقليل خطر الإصابة بالمرض، يمكن تناول مكملات الزنك.

كما أن مكملات الزنك مفيدة في الغالب للأشخاص الذين يعانون من نقص الزنك، والذي لا يمكن تشخيصه إلا من قبل الطبيب".

إذا اخترت تناول حبوب الزنك لمدة أسابيع أو أشهر، يمكن تناول جرعة قدرها 20 ملليجرام أو أقل يوميًا.

وتناول أقراص الزنك بمجرد شعورك بأعراض البرد الأولى يمكن أن يساعد في الحد من أعراض البرد ولكن ليس علاجها.

5 - فيتامين سي

على غرار الزنك، قد يكون فيتامين C قادرًا على مساعدتك ضد أمراض الشتاء.

يدعم هذا المكمل جهاز المناعة ويمكن أن يساعد في تقليل مدة وشدة نزلات البرد أو الأنفلونزا، إنه أيضًا أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تحمي من الإجهاد التأكسدي.