شكرا لقرائتكم خبر عن لو أم جديدة.. إزاي تكتشفى علامات اكتئاب ما بعد الولادة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتئاب ما بعد الولادة هو شكل طويل الأمد من الاكتئاب الذي يصيب النساء بعد الولادة، ويمكن أن يؤدي إلى القلق الشديد واليأس، وقد يعني أن الأمهات الجدد يجدن صعوبة في رعاية أطفالهن، وفي هذا التقرير نتعرف على علامات اكتئاب ما بعد الولادة، بحسب موقع obgy.

ما هي علامات اكتئاب ما بعد الولادة؟

تؤثر الأعراض بشكل رئيسي على صحتك العقلية ومع ذلك، فإن قلة النوم أو الضغط على الجسم قد يؤثر على صحتك البدنية أيضًا.

العلامات الرئيسية لاكتئاب ما بعد الولادة هي:

-الشعور بالإحباط أو التعرض لتقلبات مزاجية حادة

-صعوبة في الارتباط بطفلك أو الاعتناء به

-الخوف أو القلق من أنك أم سيئة

-قلة النوم وعادات الأكل (الإفراط في تناول الطعام أو قلة الأكل)

-الانسحاب من الأصدقاء والعائلة والأنشطة التي تستمتع بها

-التعب ونقص الطاقة

-أفكار الموت أو الانتحار أو إيذاء نفسك أو طفلك

هل يجب زيارة الطبيب لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة؟

من الطبيعي أن تعاني من "الكآبة النفاسية" لبضعة أسابيع بعد الولادة. التغيرات المفاجئة في نمط حياتك، والهرمونات، وقلة النوم يمكن أن تجعلك تشعرين بالإحباط في الأسابيع التي تلي ولادة الطفل.

إذا استمرت أعراضك لأكثر من أسبوعين أو بدأت بعد أكثر من أسبوعين من الولادة، فقد تكونين مصابة باكتئاب ما بعد الولادة وإذا كنت تعاني من أفكار انتحارية، يجب عليك طلب المساعدة الطبية على الفور.

تعاني الأمهات اللاتي يعانين من الحمل لأول مرة أو اللاتي لديهن أطفال أكبر سنًا من هذه الحالة.

قد يكون من الصعب التحدث عنه، ولكن الحصول على الدعم في أقرب وقت ممكن يمكن أن يساعدك على التعافي وتقليل التأثير عليك وعلى عائلتك.

كم من الوقت يستمر اكتئاب ما بعد الولادة؟

مثل أي شكل من أشكال الاكتئاب، قد يكون من الصعب تحديد مدة استمرار الأعراض، لكن الدراسات تشير إلى أن اكتئاب ما بعد الولادة، في المتوسط، يستمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. إن البحث عن العلاج هو أفضل طريقة لتقليل التأثير طويل المدى عليك وعلى طفلك.

ويمكن علاج اكتئاب ما بعد الولادة من خلال مزيج من الأدوية والعلاج السلوكي المعرفى.