شكرا لقرائتكم خبر عن فيتامينات وعناصر تعالج مشكلة تساقط الشعر.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن نقص بعض الفيتامينات بالجسم تزيد من فرص تعرضك لمشكلة ملحوظة وهي تساقط الشعر؟، نعم هذا ما أشار إليه التقرير المنشورعبر موقع timesofindia، ومن ضمنها التالي:

-فيتامين D

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى ضعف الشعر، ويصبح أكثر عرضة للتساقط، فالمستويات المنخفضة من فيتامين د مسؤولة أيضًا عن ظهور الشعر الأبيض، ويمكن تشخيص المرض عن طريق إجراء فحص دم بسيط للتحقق من المستوى، فإذا كان جسمك يفتقر إلى الفيتامين بشكل مفرط، تناول الأسماك الدهنية وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة بكمية صحية، كما أن زيادة التعرض لأشعة الشمس مفيد للجسم لاستعادة فيتامين د.

-فيتامين A

يؤدي نقص فيتامين أ إلى ترقق الشعر وتساقطه بشكل مفرط، ويستغرق فترة إعادة النمو بعد تساقط الشعر شهورا ، ويمكن ملاحظة حدوث قشرة الرأس بكمية كبيرة، لذا يجب اختيار الأطعمة ذات اللون الأخضر، والصفراء الغنية بفيتامين أ مثل البطاطا الحلوة والجزر والفلفل الأخضر والخضروات الورقية الداكنة، ويمكن للمرء أيضًا استخدام زيت كبد سمك للحصول على فيتامين أ في الجسم.

فيتامين E

​يمكن أن يشير تساقط الشعر اليومي وترقق فروة الرأس إلى نقص فيتامين هـ ، فقد تجد خصلات الشعر التالفة والأطراف المتقصفة سهلة التكسر، والأشخاص الذين يعانون من انخفاض فيتامين هـ معرضون أيضًا لاضطرابات المناعة الذاتية مثل الثعلبة البقعية، ويمكن تناول فيتامين هـ عن طريق المكملات الغذائية أو يمكن أن يؤدي استهلاك بذور عباد الشمس والسبانخ واللوز والأفوكادو والمكملات الغذائية الغنية بفيتامين هـ.

-فيتامين C

إذا كنت تعاني من جفاف الشعر، والأطراف المتقصفة، وزيادة التساقط، وبطء النمو، والشعر الهش، والتقصف، فأنت تعاني من نقص فيتامين سي، وينبغي للمرء أن يشمل الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل البروكلي والفلفل والحمضيات والفراولة في نظامهم الغذائي لاستعادة مستوى فيتامين C في الجسم، ومع ذلك، هناك دائمًا مكملات غذائية متاحة، ولكن عليك دائمًا استشارة الطبيب قبل تناولها.

-حمض الفوليك

مسؤول عن نمو الخلايا وانقسامها، إذا لم يكن لدى جسمك ما يكفي من حمض الفوليك، فيمكن أن يضعف نمو انقسام الخلايا المطلوب لإنتاج شعر جديد، وسيؤدي نقص حمض الفوليك إلى إبطاء العملية وقد يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط، يمكن الحصول على حمض الفوليك من الخضروات الورقية الخضراء والحمضيات والعدس والفاصوليا.

-الحديد

يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى تساقط شعر فروة الرأس مع توقف نمو الشعر مما قد يؤدي أيضًا إلى ترقق الشعر، و على الرغم من أن نقص الحديد يمكن علاجه باتباع نظام غذائي جيد ومكملات الحديد، إلا أنه يمكن ببساطة تناول أدوية الحديد عن طريق الفم، و للحصول على نتائج أفضل، ينبغي إدراج العدس والسبانخ والفاصوليا واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة في النظام الغذائي، أو المصادر الحيوانية.