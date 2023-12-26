مساعد مدير مركز قويم لعلاج الإدمان: ضغوطات الحياة لا تعالج بجرعة مخدرة.. وإساءة استخدام المسكنات والأدوية تسبب الإدمان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مساعد مدير مركز قويم لعلاج الإدمان “مشعل الحارثي”، أن ضغوطات الحياة لا تعالج عن طريق المواد المخدرة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الكثير من الناس يتعرضون لضغوطات الحياة، ولكن القليل هو من يعرف كيفية التصرف فيها.

وأوضح أن إساءة استخدام المسكنات والأدوية تسبب الإدمان، ناصحا بعدم تناول المسكنات إلا باستشارة طبيب متخصص.