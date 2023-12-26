صحة ورشاقة

مساعد مدير مركز قويم لعلاج الإدمان: ضغوطات الحياة لا تعالج بجرعة مخدرة.. وإساءة استخدام المسكنات والأدوية تسبب الإدمان

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد مساعد مدير مركز قويم لعلاج الإدمان “مشعل الحارثي”، أن ضغوطات الحياة لا تعالج عن طريق المواد المخدرة.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الكثير من الناس يتعرضون لضغوطات الحياة، ولكن القليل هو من يعرف كيفية التصرف فيها.

وأوضح أن إساءة استخدام المسكنات والأدوية تسبب الإدمان، ناصحا بعدم تناول المسكنات إلا باستشارة طبيب متخصص.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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