شكرا لقرائتكم خبر عن احذر .. رقم يشير إلى إصابتك بمرض السكر من التحليل التراكمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السنهورى، أخصائي الأمراض الباطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومى للسكر، أن السكر التراكمى هو تحليل يحدد نسبة السكر فى الدم على مدار ثلاث شهور ماضية ويجب أن يقوم بعمله مريض السكر بشكل دورى.

وأوضح السنهورى، فى تصريح لـ "الخليج 365 " أن معدل السكر التراكمى المثالى يكون أقل من 5.7 وأقل من هذه النسبة يكون الشخص غير مصاب بالسكر إطلاقا أو مريض سكر سكره "مظبوط"مع الأدوية.

وأشار الدكتور أحمد السنهورى إلى حالتين تسببان ارتفاع نسبة السكر التراكمى فوق 5.7 وهما :

- الحالة الأولى: اذا كان السكر التراكمى قياسه من 5.7 إلى 6.4 دى حالة اسمها مريض ما قبل السكرى (prediabetes )

- الحالة الثانية لو السكر التراكمى فوق 6.4 فى هذه الحالة الشخص يعتبر مريض سكر.

وأوضح أن تحليل السكر التراكمى أفضل من تحليل السكر العشوائى لأن السكر التراكمى يكشف نسبة السكر على مدار فترة ٣ أشهر، ويكشف هل الشخص سكره يتذبذب بين ارتفاع وانخفاض بعكس السكر العشوائي الذى يقيس نسبة السكر فى الدم لفترة قصيرة.

وحذر من ارتفاع نسبة السكر التراكمى لأنها تسبب مضاعفات ، موضحا أن هناك دراسة حديثة أثبتت أن هناك علاقة بين السكر التراكمى للمريض وبين حدوث المضاعفات، وأن مع انخفاض مقدار السكر التراكمى يقلل من معدل حدوث المضاعفات مثل الوفيات، جلطات القلب، تصلب الشرايين، يقلل التعرض للبتر أو الوفاة بسبب الأوعية الدموية.