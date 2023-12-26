شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اختبارات تكشف الإصابة بمتحور كورونا الجديد JN.1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد حالة من القلق بسبب ظهور متحور كورونا الجديد jn.1، بسبب إنتشاره وزيادة أعداد الإصابة به، فعلي الرغم من انخفاض عدد الاختبارات نسبيًا، تتم مراقبة الحالات عن طريق إجراء تسلسل الجينوم لتحديد أي متغيرات ناشئة، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.

يتم إرسال عينات من الأشخاص المصابين للاختبار، مما يكشف عن المتغير المحدد حيث يخضع الفيروس لتحولات متكررة، إلا أن الأعراض تظل متعارف عليها، بين السعال والحمى والتهاب الحلق.

اختبار كورونا وخاصة المتحور الجديد المشتق عنها “jn.1” في الوقت الحالي يشمل ثلاث طرق، وهما الاختبار المنزلي، واختبارات المستضدات السريعة التي توفر نتائج سريعة، واختبارات RTPCR للتحليل الشامل.

فمعظم الأشخاص يفضلون إجراء الاختبارات المنزلية أو طلب اختبارات المستشفى عند ظهور الأعراض، ويتم توجيه الحالات الإيجابية لاحقًا لتسلسل الجينوم للكشف عن أي متغيرات جديدة محتملة.

ووفقا لما ذكرته أحدث البيانات الصادرة عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن متغير كورونا " JN.1"، والتي نشرت في موقع timesofindia. فإن أعراض المتحور الجديد هي:

-الحمى أو القشعريرة.

-السعال.

-التهاب الحلق.

-احتقان أو سيلان الأنف.

-الصداع.

-آلام العضلات.

-صعوبة التنفس.

-التعب.

-فقدان لحاسة التذوق أو الشم.

-عدم التركيز.

نصائح للوقاية من متغير كورونا الجديد

-ارتدِ الأقنعة " الكمامة" في الأماكن المزدحمة.

-غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين.

-حافظ على التباعد الجسدي.

-تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس.

-إذا ظهرت عليك الأعراض، ابق في المنزل واطلب المشورة الطبية.