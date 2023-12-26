 5 فوائد للخميرة الغذائية تجعلك تتناوليها يوميًا

بيروت - نادين محمد - تعد الخميرة الغذائية هي مكمل غذائي، ولكنها لا تأتي على شكل كبسولة أو علكة ولكن غالبا ما تأتي على شكل رقائق أو حبيبات كبيرة يتم خلطها مع دبس السكر الأسود ومصل اللبن وبنجر السكر.

تشبه الخميرة الغذائية الخميرة التي يستخدمها البعض في تحضير الخبز، ولكنها تخضع لعملية تسخين وتجفيف تجعلها غير نشطة وهناك الكثير من الفوائد الخميرة الغذائية كونها مصدرًا جيدًا للبروتين وفيتامينات ب، كما أنها توفر كمية معتدلة من الألياف، تمنح الخميرة الجسم الطاقة ، وتدعم جهاز المناعة.

في ما يلي أهم الفوائد الصحية المحتملة لدمج الخميرة الغذائية في نظامك الغذائي وهي كالتالي:

تعزيز مستويات الطاقة

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يساعد فيتامين B12 الموجود في الخميرة الغذائية الجسم على تكوين خلايا الدم الحمراء لنقل الأكسجين والمواد المغذية الأخرى إلى أنسجتك. يُعرف انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء بفقر الدم، ويمكن أن يسبب انخفاض الطاقة والدوار وخفقان القلب.

يمكن أن تساعد الخميرة الغذائية في تقليل خطر نقص فيتامين ب 12 لدى النباتيين. يمكن للأشخاص الذين يتناولون نظامًا غذائيًا نباتيًا أن يكونوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بفقر الدم، لأن المصادر الغذائية الرئيسية لفيتامين B12، بشكل عام، هي المنتجات الحيوانية.

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يساعد في تقليل مخاطر العيوب الخلقية

إذا كنت حاملاً أو تخططين للحمل، فمن المهم أن تحصلي على 400 إلى 600 ميكروغرام من حمض الفوليك أو فيتامين B9 لتقليل خطر العيوب الخلقية. ويعد ذلك ضروريًا بشكل خاص خلال الأسابيع الـ 12 الأولى من الحمل، عندما يتطور دماغ الجنين والحبل الشوكي.

تحتوي الخميرة أيضا على نسبة عالية من حمض الفوليك، فقد تحتوي ملعقتان كبيرتان منها على حوالي 212 ميكروجرام ..

تعزيز صحة الأمعاء

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تحتوي الخميرة الغذائية على حوالي 2 جرام من الألياف لكل ملعقة كبيرة وتلعب الألياف دورًا في دعم العديد من جوانب صحتك، بما في ذلك صحة الأمعاء والجهاز الهضمي.

وعلى الرغم من أن الخميرة الغذائية لا توفر الكثير من الألياف بمفردها، إلا أن رشها على الأطعمة الأخرى الغنية بالألياف مثل الخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد في زيادة تناولك للعناصر الغذائية المختلفة.

خفض نسبة الكولسترول

تناول الكثير من الألياف يساعد على خفض نسبة الكوليسترول بشكل طبيعي من الجسم. لذا فإن إضافة الألياف إلى الوجبات التي تحتوي على الخميرة الغذائية إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول.

قد يوفر الطهي باستخدام الخميرة الغذائية فائدة ملحوظة إذا تم استخدامها لاستبدال الدهون الأقل صحية، مثل الدهون المشبعة. على سبيل المثال، يستخدم العديد من الأشخاص الخميرة الغذائية كبديل للجبن لأنها من الأطعمة المشبعة بالدهون.

صحة الجهاز المناعي

الصورة من موقع Freepik

وجود مستويات منخفضة من فيتامين B6 قد يضعف جهاز المناعة لديك. لكن تناول الخميرة الغذائية بانتظام يمكن أن يساعدك في الحصول على ما يكفي من فيتامين B6، مما قد يساعد في تقوية مناعتك.

يمكن أن تساعد الألياف الغذائية أيضًا في الخميرة على زيادة عدد البكتيريا الجيدة في الأمعاء. وتشير الأبحاث إلى أن الميكروبيوم الصحي في الأمعاء قد يكون قادرًا على المساعدة في الحماية من بعض أنواع العدوى.

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المصدر :موقع بولد سكاي الهندي