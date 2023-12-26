شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": الاكتشاف المبكر للربو يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة والان مع تفاصيل الخبر
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة، وتابعت: بعض الحالات التى تعانى من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والبعض الأخر يعانى من أعراض مستمرة تتطلب علتجا يوميا.
وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسير إن لقاح الأنفلونزا الموسمية عام 2023/2024 متوفر حاليا فى مراكز التطعيمات بالجمهورية.
وتابعت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات أنه يوجد 17 فرعا للتطعيم بالجمهورية، وتابعت: اللقاح المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعى Tetravalent وسعر الجرعة 267 + 10 جنيهات خدمة التطعيم.
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