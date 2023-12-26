شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": الاكتشاف المبكر للربو يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الاصابة بالربو، والتى تشمل " السعال والصفير عند التنفس وضيق التنفس".

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الاكتشاف المبكر والتصرف الصحيح يجعل الشخص أقل عرضة للنوبات الشديدة، وتابعت: بعض الحالات التى تعانى من أعراض الربو عند التعرض لمحفزات معينة مثل الحيوانات الأليفة وحبوب اللقاح والبعض الأخر يعانى من أعراض مستمرة تتطلب علتجا يوميا.