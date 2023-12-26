شكرا لقرائتكم خبر عن سد جوعك فى الشتا.. 3 وجبات غذاء عالية الألياف هاتشبعك وتدفيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الشتاء تذكرنا أمعاؤنا على الدوام أنها تحتاج الى الطعام، خوفا من زيادة الوزن نستطيع أن نتغلب عليها، ولكنها تغلبنا فى أحيان أخرى، إذا كانت خياراتك صحية وعالية الألياف، ولذيذة في الوقت ذاته، يساعد ذلك على تناولك الطعام دون الخوف من الزيادة في الوزن، وكذلك سوف تشعر معها بالدفء والشبع لمدة طويلة، وهو المطلوب في برد الشتاء القاسى.

ذكر تقرير نشر على موقع eatingwell أن الطعام الغنى بالألياف يعزز من تنظيم الهضم، وتجنب الإمساك، وكذا الشعور بالشبع بعض الشىء، وتقليل حدة النهم الذى يباغتنا جميعا في الشتاء، ولذا عليك بزيادة الألياف في طعامك، فضلا عن الاهتمام بالبروتين والخضراوات والقليل من النشويات والكربوهيدرات بجانبها، ولكن الألياف تظل هي مصدر الشبع الأول والأساسى، وكذا الشعور بالدفء.

وهذه وجبة أولى يقدمها التقرير غنية بالألياف يمكن اعتمادها كوجبة غذاء أساسية، وهى عبارة عن مكرونة مسلوقة مع بعض قطع الدجاج المشوى، فضلا عن بعض البروكلى، وبجانبها خضار ورقى كالخس أو البقدونس لزيادة حدة الألياف بالوجبة، قد تزيد حصة الالياف فيها عن الـ6 جرامات كاملة.

وجبة أخرى يقدمها التقرير تتكون من الكرنب كمكون أساسى، وهى شوربة تحتوى على الكرنب، وقطع الطماطم، وكذلك الفلفل الأحمر وبضع من قطع الفلفل الأخضر أيضا، مع الخبز المحمص المقرمش، مع إمكانية مكون هام وهو الفاصوليا الصحية والغنية بالبروتين، مع إضافة الأعشاب الصحية مثل الزعتر، مع إضافة البصل والجزر بقطع صغيرة، لتحصل على أفضل طبق من الشوربة غنى بالألياف والبروتين.

فيما ذكر تقرير آخر نشر في موقع purewowوصفة صحية ومتكاملة غنية بالبروتين والألياف والعناصر الصحية، وهى عبارة عن شوربة داج مقطع بها قطع من الدجاج المسلوق، يضاف إليها بعض أوراق الكرفس الصحى، وقطعتين أو ثلاث من الزنجبيل الصحى والمفيد، مع أوراق السبانخ، هذا الخليط يعزز الشعور بالشبع ويعطى شعورا بالدفء الشديد.