شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تساعد على علاج نزلة البرد في المنزل.. كيف تتجنب العدوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نزلة البرد السمة الرئيسية لفصل الشتاء، يمكن أن يعانى الشخص البالغ خلال الموسم من عدد مرات إصابة تصل إلى 3 أو 4 مرات، ويعاني الأطفال من أدوار أكثر من ذلك، وفقا لمراكز الأمراض والسيطرة الأمريكية CDC.

أسباب نزلة البرد

هناك أكثر من 200 فيروس يمكن أن يسبب نزلات البرد، لكن الفيروسات الأنفية هي النوع الأكثر شيوعًا، يمكن للفيروسات التي تسبب نزلات البرد أن تنتشر من شخص لآخر عن طريق الهواء والاتصال الشخصي الوثيق.

عوامل الخطر من البرد

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد، بما في ذلك:

مخالطة شخص مصاب بنزلة برد

الموسم (نزلات البرد أكثر شيوعًا خلال فصلي الخريف والشتاء، ولكن من الممكن الإصابة بالبرد في أي وقت من السنة)

العمر (يصاب الرضع والأطفال الصغار بنزلات البرد سنويًا أكثر من البالغين)

أعراض نزلة البرد

عادة ما تصل أعراض البرد إلى ذروتها خلال يومين إلى ثلاثة أيام من الإصابة ويمكن أن تشمل:

العطس

انسداد الأنف

سيلان الأنف

التهاب الحلق

السعال

مخاط أسفل حلقك

الحمى (على الرغم من أن معظم الأشخاص المصابين بنزلات البرد لا يعانون من الحمى)

يمكن أن تستمر بعض الأعراض، وخاصة سيلان أو انسداد الأنف والسعال، لمدة تصل إلى 10 إلى 14 يومًا، ويجب أن تتحسن هذه الأعراض بمرور الوقت.

صعوبة في التنفس أو التنفس السريع

جفاف

حمى تستمر أكثر من 4 أيام

استمرار الأعراض لأكثر من 10 أيام دون تحسن

أعراض، مثل الحمى أو السعال، تتحسن ولكنها تعود بعد ذلك أو تتفاقم

قم بزيارة الطبيب إذا كان لديك:

يمكن أن يكون لنزلات البرد أعراض مشابهة للأنفلونزا، فقد يكون من الصعب (أو حتى من المستحيل) معرفة الفرق بينهما بناءً على الأعراض وحدها.

إلى متى تستمر الأعراض مع نزلات البرد ؟

يمكن أن تستمر أعراض البرد من 8 إلى 14 يومًا أو أكثر.

يمكن أن يستمر التهاب الحلق لمدة 8 أيام

يمكن أن يستمر الصداع لمدة 9 أو 10 أيام

يمكن أن يستمر الاحتقان وسيلان الأنف والسعال لأكثر من 14 يومًا

علاج نزلة البرد

لا يوجد علاج لنزلات البرد، سوف تتحسن من تلقاء نفسها بدون اللجوء للمضادات الحيوية، لن تساعدك المضادات الحيوية على التحسن إذا كنت تعاني من نزلة برد.

عندما لا تكون هناك حاجة للمضادات الحيوية، فإنها لن تساعدك، وقد تسبب آثارها الجانبية ضررًا، يمكن أن تتراوح الآثار الجانبية من ردود فعل خفيفة، مثل الطفح الجلدي، إلى مشاكل صحية أكثر خطورة. يمكن أن تشمل هذه المشاكل ردود فعل تحسسية شديدة، والتهابات مقاومة للمضادات الحيوية ، وعدوى بكتيرية قد تسبب الإسهال الذي يمكن أن يؤدي إلى تلف شديد في القولون.

علاجات منزلية تساعد على تخفيف حدة أعراض نزلة البرد

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الشعور بالتحسن أثناء مقاومة جسمك لنزلات البرد:

الحصول على الكثير من الراحة .

شرب الكثير من السوائل .

استخدام رذاذ أو قطرات الأنف المالحة .

بالنسبة للأطفال الصغار، استخدم الشفاط المطاطي لإزالة المخاط .

تنفس البخار من وعاء من الماء الساخن أو الدش .

استخدم معينات الحلق أو قطرات السعال، لا تعطي أقراص الاستحلاب للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات .

استخدم العسل لتخفيف السعال للبالغين والأطفال من عمر سنة واحدة على الأقل أو أكبر .

لا يُنصح باستخدام بعض الأدوية المتاحة دون وصفة طبية للأطفال في أعمار معينة منها، أدوية السعال والبرد:

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات: لا تستخدم أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية عند الأطفال الصغار دون استشارة الطبيب بذلك على وجه التحديد، يمكن أن تؤدي أدوية السعال والبرد إلى آثار جانبية خطيرة ومهددة للحياة في بعض الأحيان لدى الأطفال الصغار.

الأطفال بعمر 4 سنوات أو أكبر: ناقش مع طبيب طفلك ما إذا كانت أدوية السعال والبرد المتاحة دون وصفة طبية آمنة لطفلك.

اسأل طبيبك عن الجرعة المناسبة من الأدوية المتاحة دون وصفة طبية لعمر طفلك وحجمه.

طرق الوقاية من نزلة البرد

يمكنك المساعدة في الوقاية من نزلات البرد عن طريق: