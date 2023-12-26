شكرا لقرائتكم خبر عن مش بعد الأكل بس.. اعرف توقيتات غسيل الأسنان المختلفة على مدار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظف أسنانك قبل الأكل وبعده، مقولة شائعة جعلت البعض يعتقد خطأ أن تنظيف الأسنان يقتصر على هذه الأوقات فقط خلال اليوم، ولكن يوضح تقرير نشر في موقع sunrisedentalarizona أن تراكم البكتيريا في الفم وبين ثنايا الأسنان والضروس أمر يحدث على الدوام، ولذلك عليك تنظيف فمك في توقيتات مختلفة أثناء يومك.

تختلف توقيتات غسيل الأسنان وفقا لما نأكله، هذا ما أكده التقرير، موضحا أن التوقيتات لا يمكن أن تكون ثابتة، وتختلف وفقا لطبيعة أنواع الطعام والمشروبات، ووفقا أيضا لتوقيتات نومنا واستيقاظنا أيضا، فتختلف من عامل لآخر:

- فعلى سبيل المثال لا الحصر، بعد تناول الوجبات الحمضية كالبرتقال والليمون واليوسفى، وكذلك الأطعمة المقرمشة كالعيش المحمص، وشرب القهوة، كلها مشروبات وأكلات لابد وأن نغسل أسناننا بعد مرور حوالى الساعة بعد الانتهاء منها.

- نظف أسنان قبل ذهابك إلى سريرك مباشرة، لوقايتها من تراكم البكتيريا أثناء النوم.

- بعد تناول المشروبات التي تحتوى على السكريات نظف أسنانك مباشرة بعد الانتهاء منها

- بعد تناول وجباتك الثلاث اليومية يجب تنظيف أسنانك مباشرة.

- قبل النوم مباشرة وبعد تنظيف أسنانك باستخدم خيط الأسنان المناسب لتنظيف بين ثنايا وفروق الأسنان والضروس بشكل جيد.

- فيما نصح تقرير آخر نشر في موقع fortune بضرورة تنظيف الأسنان قبل تناول الوجبات الرئيسية.

وأضاف التقرير بضرورة استخدام غسول مطهر للفم واستخدم الغرغرة للتنظيف المثالى والتام للفم والأسنان بعد غسيل أسنانك.