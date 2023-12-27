شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى زوائد القولون وأسبابها وهل تشكل خطرا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء نعيم، أخصائي الأمراض الباطنة والسكر ومناظير الجهاز الهضمي بجامعة المنصورة، إن زوائد القولون عبارة عن تجمعات لبعض الخلايا، تحدث نتيجة أسباب جينية في أغلب الأوقات.وأوضح، فى تصريح لـ "الخليج 365 " أن أعراض زوائد القولون تشمل: انتفاخ البطن، اضطرابات القولون، الإمساك والإسهال، ألم البطن، نزيف، أنيميا حادة.

وأشار الدكتور علاء نعيم إلى أن زوائد القولون مع الوقت يمكن أن تتحول لأورام، والأورام يمكن أن تكون حميدة أو خبيثة، وهذا يحدده منظار القولون، ويتم استئصالها فورًا.

وبحسب موقع Penn medicine يجب إزالة الأورام الحميدة في القولون والمستقيم أيضا لأن بعضها يمكن أن يتطور إلى سرطان وفي معظم الحالات، يمكن إزالتها أثناء منظار القولون.

ويجب أن تقوم بتكرار منظار القولون، عادةً بعد مرور سنة إلى 10 سنوات، اعتمادًا على:عمرك وصحتك العامة، التاريخ العائلي للإصابة بالسرطان.

في حالات نادرة، عندما يكون من المحتمل جدًا أن تتحول الأورام الحميدة إلى سرطان أو تكون كبيرة جدًا بحيث لا يمكن إزالتها أثناء منظار القولون، سيوصي الطبيب بإجراء استئصال جزئي للقولون. هذه عملية جراحية لإزالة جزء من القولون الذي يحتوي على الأورام الحميدة.





ومن أبرز طرق الوقاية من زوائد القولون:

تناول الأطعمة قليلة الدهون والإكثار من تناول الفواكه والخضراوات والألياف.

لا تدخن.

الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

إجراء منظار القولون أو اختبارات الفحص الأخرى:

تساعد هذه الاختبارات في الوقاية من سرطان القولون عن طريق اكتشاف الأورام الحميدة وإزالتها قبل أن تتحول إلى سرطان وهذا قد يقلل من فرصة الإصابة بسرطان القولون، أو على الأقل يساعد في الإصابة به في مرحلته الأكثر قابلية للعلاج.