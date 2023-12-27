شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد الأطعمة الغنية بعنصر النحاس لجسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عنصر النحاس من العناصر الغذائية الضرورية لجسمك ليكون بصحة جيدة، ويمكنك الحصول عليه عن طريق تناول الأطعمة الغنية به، وهذا المعدن مهم لتنظيم مستوى الطاقة ويدعم الصحة العقلية ويساعد في تركيب خلايا الدم الحمراء، كما أنه يحارب الجذور الحرة، ويحافظ على صحة العظام، وذلك وفقا لموقع healthshots.

وقدم التقرير، أبرز الفوائد الصحية التي تعود علي الجسم عند تناول النحاس، ومنها:- يساعد على الوقاية من فقر الدم وتعزيز الطاقة

النحاس ضروري لتخليق أدينوسين ثلاثي الفوسفات، ويشار إلى عملية الطاقة في الخلية باسم ATP. قد يتأثر مستوى الطاقة بفقر الدم، وهو ما يساعد النحاس على الوقاية منه، قد ينجم فقر الدم عن زيادة أو نقص النحاس.

-الحفاظ على صحة المخ

أعلى تركيز للنحاس في جسمك موجود في دماغك، ويمكن أن تتأثر وظائف المخ بتشوهات النحاس، وقد يؤدي نقص النحاس في الجسم إلى عدم كفاية نمو الدماغ والأعصاب، وقد يرتفع أيضًا خطر الإصابة بمرض الزهايمر بسبب انخفاض مستوى النحاس.

- التمثيل الغذائي

تناول الأطعمة الغنية بالنحاس يسهل تحلل الخلايا الدهنية، ويتطلب الحفاظ على وزن الجسم واحتياطيات الطاقة هذا الانهيا.

- صحة الجلد

يعزز النحاس صحة الجلد ويحمي الخلايا من الضرر الذي تسببه الجذور الحرة، ويمكن أن يحسن التئام الجروح ويقلل من ظهور التجاعيد ، ويزيد من إنتاج الجسم للكولاجين ويحسن ليونة الجلد.

وقدم التقرير، أبرز الأطعمة الغنية بالنحاس، ومنها:- البذور والمكسرات

يتوفر النحاس بكثرة في العديد من المكسرات والبذور مثل بذور السمسم، ومنها الكاجو.

- الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على الكثير من الألياف ومضادات الأكسدة والمعادن. قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول وثبت أنه يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، يجب تناول الشوكولاتة الداكنة باعتدال فقط لأنها تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

- البطاطس

ضع في اعتبارك أنه يجب عليك طهي البطاطس بالقشر لأنها تحتوي على أعلى نسبة من النحاس. يوجد النحاس أيضًا في البطاطا الحلوة؛ تحتوي حبة بطاطا حلوة متوسطة الحجم على 0.13 ملج من النحاس.