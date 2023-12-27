شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعلاج الصداع النصفي المستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الصداع النصفي هو نوبات حادة من آلام الرأس النابضة من جانب واحد والتي تكون مصحوبة برهاب الضوء أو الصوت والغثيان أو القيء وتستمر لمدة تتراوح من 4 إلى 72 ساعة.

وفقا لموقع " healthsite"، الصداع النصفي المزمن هو مرض عصبي له تأثير كبير على نمط حياة الفرد، ويعرف الصداع النصفي المزمن عندما يستمر الصداع لمدة 15 يومًا على الأقل شهريًا لمدة ثلاثة أشهر فما فوق.

كيف تتغلب على الصداع النصفي المستمر

علاجات الصداع النصفي الحاد هي في المقام الأول المسكنات، والأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية)، أو الأدوية الخاصة بالصداع النصفي ذات تأثيرات مضيق للأوعية.

لا يُنصح باستخدام الأدوية التي تحتوي على المواد الأفيونية نظرًا لارتباطها القوي باستخدام الدواء وتطور الصداع والاعتماد على الدواء.

العلاج الوقائي

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي، عادة ما يتم أخذ العلاج الوقائي في الاعتبار عند زيادة تكرار الصداع أو شدته إلى درجة أنه يتداخل بشكل كبير مع العمل أو المدرسة أو الحياة الاجتماعية.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن ، عادةً ما يكون هذا مطلوبًا، ويشار إلى شكل من أشكال الأدوية الوقائية أو التدخلات الأخرى عالميًا تقريبًا.

للحد من الآثار الضارة، تبدأ العلاجات الوقائية عادة بجرعة منخفضة، ويجب زيادة الجرعة بشكل تدريجي ومستمر حتى يبدأ الدواء في العمل، ونظرًا لأنه من المعروف أن الامتثال منخفض، فيجب فحصه عن كثب.