شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات تساعدك على تقليل السكر في نظامك الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشعر الكثيرون بالرغبة في تناول الحلويات بكثرة، وهذا الأمر يعد طبيعيا في الكثير من الأحيان، ولكن الإفراط يعرضك للعديد من المضاعفات الصحية، لذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthshots بعض النصائح لتقليل نسبة السكريات في النظام الغذائي. كيف تقلل من تناول السكر؟ليس من الضار تناول السكريات من حين لآخر، ولكن الأمر الضار جدا بالصحة هو الإسراف فيها، لأنه يعرضك للضرر، ويزيد فرص إصابتك بمرض السكري وزيادة الوزن، ولذا يمكنك تناوله ولكن بمقدار معين. كيف تقلل نسبة السكر في نظامك الغذائي؟قدم التقرير بعض النصائح المهمة والمفيدة لتقليل نسبة السكر في النظام الغذائي ، ومنها: - اختر المُحليات الطبيعيةومنها العسل بدلًا من السكر، هذا البديل صحي ولا يتسبب في التعرض للمضاعفات الصحية. -تذوق نكهة البهاراتاستخدمي التوابل مثل القرفة والحبهان وجوزة الطيب لتعزيز حلاوة أطباقك بشكل طبيعي، وهذه الحيلة تساعدك بتقليل السكر المضاف مع الاستمرار في الاستمتاع بمجموعة من النكهات. -الحلويات محلية الصنعقومى بإعداد الحلويات في المنزل، مما يتيح لك التحكم في نسبة السكر المضاف. - كن حذرا من السكريات المخفيةغالبًا ما تحتوي الأطعمة المصنعة والمعبأة على سكريات مخفية، و تحقق من الملصقات بعناية، وكن على دراية بمصطلحات مثل السكروز والجلوكوز والفركتوز، اختر الأطعمة الطازجة الكاملة وقم بطهي الوجبات من الصفر لتتحكم بشكل أفضل في محتوى السكر. - قلل من المشروبات المحلاةقلل من تناول المشروبات السكرية مثل المشروبات الغازية والشاي المحلى، ويمكنك إختيار الشاي الأعشاب أو أضف الماء مع الفواكه والأعشاب للحصول على بديل منعش وخالي من السكر. - البدائل الصحيةإذا كنت ترغب في تناول الحلويات فيمكنك تناول الفواكه، فهي وجب صحية خفيفة، وتمد جسمك بنسبة السكر التي يحتاجها.