شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد اليوجا.. تعزز صحة القلب وتحارب ارتفاع ضغط الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اليوجا تعد من أفضل أنواع الرياضة، فهي تحسن الدورة الدموية، وتحافظ علي صحة القلب، كما أنها تعزز التوازن العقلي والعاطفي عن طريق إدارة التوتر وتقليل إنتاج هرمونات التوتر، وذلك وفقا للتقرير المنشور عبر موقع timesofindia

أوضح التقرير، أن ممارسة اليوجا باستمرار تساعد على اتباع أسلوب حياة أكثر وعيًا، مما يؤدي إلى عادات صحية وتحسين صحة القلب، حيث أظهرت الدراسات العلمية أن اليوجا يمكن أن تخفض ضغط الدم، وتعزز تقلب معدل ضربات القلب، وتقلل الالتهاب.

كما أن اليوجا تساعد بشكل ملحوظ علي تهدئة العقل، وزيادة التركيز، لافتا التقرير إلي أنه أصبح التوتر وأنماط الحياة هي القاعدة، غالبًا ما تكون صحة القلب معرضة للخطر، ولكن عند ممارسة اليوجا فأنت تقلل من هذا الأمر، ومن هذه المضاعفات.

وقدم القرير فوائد اليوجا بشكل تفصيلي، ومنها:

- صحة القلب:تؤثر اليوجا على صحة القلب والأوعية الدموية، إنه ليس مجرد تمرين، إنه نهج شامل يغذي الجسم والعقل بالكامل، ولذا ممارستها له دور كبير في تعزيز صحة القلب. -الفوائد الجسدية تعمل سلسلة أوضاع وحركات اليوجا على تحسين الدورة الدموية وتعزيز كفاءة القلب وتقوية عضلة القلب، فتعتبر هذه الفوائد الجسدية حاسمة في الوقاية من أمراض القلب وإدارة الأعراض لدى الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالفعل. - التوازن العقلي والعاطفي التوتر يساهم بشكل كبير في مشاكل القلب، وتساعد اليوجا التأملية، في إدارة التوتر والقلق يعد هذا التوازن العقلي أمرًا حيويًا في تقليل إنتاج هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي ترتبط بأمراض القلب. - تأثير نمط الحياة ممارسة اليوجا بانتظام تؤدي إلى عادات غذائية صحية، وأنماط نوم أفضل، ونمط حياة أكثر نشاطا، وكلها ضرورية لصحة القلب. - مكافحة ارتفاع ضغط الدم أظهرت الدراسات، المنشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، أن ممارسة اليوجا بانتظام يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل كبير لدى الأفراد المصابين بارتفاع ضغط الدم، وهذا ليس مجرد فوز صغير؛ إنه يغير قواعد اللعبة في مكافحة أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب.