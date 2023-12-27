شكرا لقرائتكم خبر عن حافظ على صحتك.. خطوات عملية تساعدك فى الإقلاع عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد التدخين أحد عوامل الخطر الرئيسية للنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وهو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، ويرتبط بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى، ولم يفت الأوان بعد للإقلاع عن التدخين لأن الجسم يبدأ في إصلاح نفسه بمجرد إزالة المواد الكيميائية الضارة بالأعضاء والمسببة للسرطان الموجودة في دخان التبغ، بحسب موقع southern.





كيف يسبب التدخين المرض؟

يرتبط التدخين بقوة بتصلب الشرايين (تراكم الدهون في الشرايين، مما يحد من تدفق الدم حول الجسم) وهو سبب رئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية. وهو يفعل ذلك عن طريق إتلاف الأوعية الدموية، وتقليل نسبة الكوليسترول "الجيد" في الدم، الذي ينقل الدهون بعيدًا عن جدران الشرايين، مما يؤدي إلى تفاقم ارتفاع ضغط الدم بالفعل.

يرفع التدخين مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم، مما يجعل السيطرة على مرض السكري أكثر صعوبة.

يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري والمدخنون لخطر الإصابة بالنوبات القلبية والمضاعفات الأخرى المرتبطة بمرض السكري بشكل كبير.

وفيما يتعلق بسرطان الرئة وسرطانات أخرى، فإن المواد المسببة للسرطان (المواد المسرطنة) الموجودة في التبغ تسبب ضررا للخلايا الموجودة في جسم المدخن والتي يمكن أن تصبح سرطانية بمرور الوقت. تم التعرف على أكثر من 60 مادة مسرطنة في دخان السجائر.

للتدخين آثار سلبية داخل الفم، فبالإضافة إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان الفم والحنجرة، يسبب التدخين أمراض اللثة، وفقدان حاسة التذوق، وتلطخ الأسنان، ورائحة الفم الكريهة.

خطوات عملية للإقلاع عن التدخينالخطوة 1 – تحديد تاريخ الإقلاع عن التدخين، أخبر عائلتك وأصدقائك أنك تنوي الإقلاع عن التدخين وكن مستعدًا لمكافحة الرغبة الشديدة في التدخين.

الخطوة الثانية - اعرف أهدافك وأسباب الإقلاع عن التدخين اكتب قائمة – الصحة، المال، التأثير على الآخرين.

الخطوة 3 – تعرف على محفزات التدخين لديك – الإدمان والعادات والمشاعر السلبية.

الخطوة 4 – التوقف عن التدخين بالأدوية، العلاج ببدائل النيكوتين (NRT) المتاح على شكل لصقات أو علكة أو أقراص استحلاب تستخدم لمدة ثمانية أسابيع يمكن أن يضاعف فرصتك في الإقلاع عن التدخين العلاج ببدائل النيكوتين متاح بدون وصفة طبية. تتوفر أيضًا أدوية الإقلاع عن التدخين التي تستلزم وصفة طبية والتي تعمل على تقليل أعراض انسحاب النيكوتين أو الرغبة في التدخين لدعم الإقلاع عن التدخين.

الخطوة 5 تطوير استراتيجيات لعدم التدخين التنفس العميق، القيام بشيء آخر، شرب الماء.