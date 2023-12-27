شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف !على هذا المشروب الأحمر يخفض ضغط الدم مثل الأدوية.. ما هو؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة للإصابة بأمراض القلب، لذا من الضروري السيطرة عليه من خلال تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.



وفي هذا الشأن، تبين أن تناول شاي الكركديه يسبب انخفاضات مماثلة لتلك الخاصة بأدوية ضغط الدم، بحسب ما نقلته صحية “اكسبريس” البريطانية.



كما أشارت العديد من الدراسات إلى فوائد شرب هذا المشروب الأحمر، وأكد الباحثون أن الكركديه يمارس تأثيرات أقوى على ضغط الدم الانقباضي مقارنة بالدواء الوهمي، مع “حجم” الانخفاض الأكبر لدى أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم عند خط الأساس.



ووجد الباحثون أن الكركديه خفض بشكل ملحوظ مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) مقارنة بأنواع الشاي الأخرى.



كذلك، خلص الباحثون إلى أن “الاستهلاك المنتظم للكركديه يمكن أن يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وهناك ما يبرر إجراء مزيد من الدراسات لتحديد استجابة فعالة للجرعة ومدة العلاج”.



ويُنصح جميع البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما بفحص ضغط الدم كل خمس سنوات على الأقل.



ويزرع الكركديه على نطاق واسع في العديد من البلدان الإفريقية وجنوب شرق آسيا، حيث يتم استهلاكه عادة كمشروب شاي حار أو بارد.