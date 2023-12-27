ملتقى القيادات الصحية بالحدود الشمالية يستعرض مفاهيم المراكز التخصصية والصحة السكانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استعرض ملتقى القيادات الصحية “من رؤية إلى واقع ” الذي نظمه مجلس منطقة الحدود الشمالية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية في محاضرات التفاعلية لليوم الثاني على التوالي العديد من المفاهيم الخاصة بالمراكز التخصصية والصحة السكانية بمشاركة عدد من القيادات في القطاع الصحي.

وتناولت المحاضرات العديد من المحاور المرتبطة بصحة الفرد وكيفية تقديم الخدمات بافضل الممارسات العالمية, حيث جرى التعريف عن الصحة السكانية والرعاية الصحية الأولية من منظور رؤية المملكة 2030 ومعرفة آلية عن مراكز الرعاية العاجلة ومراكز الخدمات للإحالات الطبية وتفعيل وحدة التحكم وتحسين جودة الحياة وتهيئة الممارسين الصحيين وتمكينهم للعمل وفق برنامج التحول الصحي بالمملكة ، وربط معايير الجهات لمعايير وزارة الصحة.

كما تناولت عملية تطوير منظومة النقل الطبي وعمل مراكز الأبحاث في التجمعات الصحية، إضافة إلى عناصر التدريب من البداية إلى الاحترافية، مستعرضة العديد من الأرقام والدراسات والنماذج والمستهدفات الوطنية في هذه الاتجاهات.

ويهدف ملتقى القيادات الصحية إلى تعزيز التوافق بين أهداف الملتقى وأهداف رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بالقطاع الصحي وتشجيع وتبادل والمعرفة والتجارب وبناء الشراكات وتعزيز العلاقات بين الجهات المعنية والقطاعين العام والخاص في مجال الرعاية الصحية.