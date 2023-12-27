غالبًا ما نتجاهلها ..9 أعراض لسرطان البنكرياس

بيروت - نادين محمد - يعد سرطان البنكرياس نوع من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في البنكرياس ويبدأ هذا النوع في الخلايا التي تُبَطِّن القنوات التي تحمل الإنزيمات الهضمية خارج البنكرياس.

ونادرًا ما يُكتشَف سرطان البنكرياس في مراحله المبكرة، وهي الفترة التي تكون فرصة علاجه فيها أكبر. والسبب في ذلك أنه غالبًا لا يسبب أعراضًا إلا بعد أن يكون قد وصل إلى الأعضاء الأخرى.

المصدر: AdobeStock

أعراض سرطان البنكرياس

لا يسبب سرطان البنكرياس غالبًا أي أعراض إلا بعد الوصول إلى مرحلة متقدمة. وقد تشمل مؤشرات سرطان البنكرياس وأعراضه حال ظهورها:

ألمًا في البطن يمتد إلى جانبي الجسم أو الظهر.

فقدان الشهية.

نقصان الوزن.

اصفرار الجلد وبياض العينين، أو ما يُعرف باليرقان.

طفو البراز أو براز فاتح اللون.

البول داكن اللون.

الحكة.

ألمًا وتورُّمًا في إحدى الذراعين أو الساقين قد يكون بسبب جلطة دموية.

الشعور بالإرهاق أو الضعف

ربما تودين التعرف على : أعراض انتبهي لها مؤشر لإصابتك بالتهاب البنكرياس

أسباب سرطان البنكرياس

يعد سبب سرطان البنكرياس غير واضح. اكتشف الأطباء بعض العوامل التي يمكن أن تزيد مخاطر الإصابة بهذا النوع من السرطان. وتشمل هذه العوامل التدخين، ووجود سيرة مرضية عائلية للإصابة بسرطان البنكرياس.

قد يهمكِ الاطلاع على: بوصفات سريعة : علاج ألم المعدة في البيت بدون أدوية

عوامل الخطر لسرطان البنكرياس

تشمل العوامل التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس:

التدخين.

داء السكري من النوع الثاني.

التهاب البنكرياس المزمن.

مضاعفات الإصابة بسرطان البنكرياس

مع تقدُّم سرطان البنكرياس تحدث بعض المضاعفات وهي كالتالي:

نقص الوزن

المصدر: AdobeStock

قد يفقد الأشخاص المصابون بسرطان البنكرياس وزنهم لأن السرطان يستنفد الكثير من طاقة الجسم. وقد يصعب تناول الطعام بسبب الغثيان والقيء اللذين تسببهما علاجات السرطان أو ضغط السرطان على المعدة. وأحيانًا يصعب على الجسم هضم العناصر المغذية من الطعام لأن البنكرياس لا ينتج كمية كافية من العصارات الهاضمة.

اليرقان

إذا قام سرطان البنكرياس بالتسبب في إنسداد القناة الصفراوية، فقد يسبب ذلك اليَرَقان، و اصفرار الجلد وبياض العينين. ويصبح لون البول غامقًا ولون البراز باهتًا، وغالبًا يحدث اليرقان دون ألم في البطن.

في حالة انسداد القناة الصفراوية، يمكن وضع أنبوب بلاستيكي أو معدني، يُسمى الدعامة، بداخلها. وتساعد هذه الدعامة في إبقاء القناة الصفراوية مفتوحة، وذلك من خلال إجراء يُسمى تصوير الأقنية الصفراوية والبنكرياس بالمنظار بالطريق الراجع.

الألم

المصدر: AdobeStock

قد يضغط الورم أثناء نموه على أحد الأعصاب في البطن، مما يسبب ألمًا يمكن أن يكون شديدًا، ربما تساعدك حينها مسكنات الألم لتشعري براحة أكبر.

الوقاية من سرطان البنكرياس

يمكن فحص الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس فقد يستخدم الفحص اختبارات للبحث عن علامات الإصابة بسرطان البنكرياس لدى الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض. وقد يكون ذلك خيارًا مناسبًا إذا كان احتمال الإصابة بسرطان البنكرياس مرتفعًا.

يتضمن فحص سرطان البنكرياس إجراء اختبارات التصوير، مثل التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير بالموجات فوق الصوتية. وبصفة عامة تتكرر هذه الاختبارات سنويًا بشكل دوري ويهدف الفحص إلى الكشف المبكر عن سرطان البنكرياس في مرحلة يكون فيها حجمه صغيرًا وتكون احتمالات الشفاء منه أعلى.

المصدر : موقع هيلث لاين