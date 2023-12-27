شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التصبغات والاسمرار حول الفم.. أبرزها حمام الشمس والتهابات الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اسمرار حول الفم، من المشكلات الشائعة وعيوب البشرة المزعجة، التي يعانى منها البعض، وفقا لتقرير نشر في موقع innovist فإن هذا الاسوداد يتسبب في عدم توحيد لون البشرة كما يسبب الكثير من التصبغات والبقع الملونة، وهو نتيجة استجابة افراز الميلانين تحت الجلد مما ينتج هذا الاسمرار.

اسمرار حول الفم

أسباب اسمرار حول الفم كثيرة ومتشعبة، كثير من العوامل تتحكم فيها، فعلى سبيل المثال يمكن أن تكون بعض الأدوية سببا في ظهورها، فضلا عن أن التدخين بشراهة قد يؤثر في كثير من الحالات بتغير لون الشفاه وكذلك حول الفم، لذا يجب التوقف عن هذه الممارسة غير الصحية الضارة بالصحة.

أسباب اسمرار حول الفم

الطقس وفقا للتقرير قد يكون أحد أسباب اسمرار حول الفم، فالتعرض المستمر والمفرط لآشعة الشمس الحارة يتسبب في كثير من الأحيان في اسمرار مناطق بعينها في الوجه وبخاصة حول الفم، فضلا عن بعض المستحضرات التجميلية التي تتسبب في اسمرار حول الفم وظهور البقع الداكنة أيضا خاصة إذا كانت غير مناسبة للبشرة.

تابع التقرير موضحا أسباب اسمرار حول الفم والتي من بينها أثناء فترة الحمل حيث تزيد التصبغات في البشرة لدى بعض الحوامل، خاصة حول الفم وفى الثنايا، كذلك من تخضع للعلاج بالهرمونات تكون عرضة لاسمرار الم والمنطقة المحيطة به أيضا، كذلك قد يعانى البعض من مشكلات جلدية تسبب هذه المشكلة منها، التهابات الجلد حول الفم، التهابات حب الشباب المتكررة أيضا، حمام الشمس الذى تحرص بعض السيدات على الحصول عليه، يمكن أن يتسبب في هذه المشكلة،