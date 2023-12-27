علاج سيلان الأنف في المنزل ب8 علاجات مجربة وسريعة المفعول

بيروت - نادين محمد - يعد سيلان الأنف من أعراض الجهاز التنفسي العلوي غير المريحة والتي تحدث بسبب التهاب بطانة تجويف الأنف كما تعمل الممرات الأنفية المنتفخة على صعوبة تدفق الهواء، مما يجعل التنفس من خلال الأنف أكثر صعوبة.

غالبًا ما تكون نزلات البرد والأنفلونزا السبب وراء سيلان الأنف ولكن يمكن أيضًا أن يكون سببهما الحساسية أما عن أعراض الأخرى المرتبطة بالحساسية فيي العطس والسعال واحتقان الصدر والأنف والتهاب الحلق والصداع وآلام الجسم. إليك كيفية تخفيف سيلان الأنف في المنزل حتى تشعر بالتحسن بسرعة.

تناول الكثير من السوائل

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إذا كان لديك سيلان في الأنف، حافظي على رطوبة جسمك عن طريق تناول الكثير من الماء ومرق الدجاج سيساعد تناول الكثير من السوائل سيؤدي أيضًا إلى إبقاء الأغشية الموجودة في مجرى الهواء الخاص بك مشحمة ولكن تجنب السوائل مثل الكافيين التي يمكن أن تسبب الجفاف.

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الحصول على الكثير من الراحة

عند الشعور بالمرض فمن الضروري الحصول على قسط وافر من النوم حتى يتمكن الجسم من التعافي و إنتاج وإطلاق البروتينات المعروفة باسم السيتوكينات المهمة لمكافحة العدوى والالتهابات أثناء النوم.

حمام البخار

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يعاني الأشخاص الذين يعانون من سيلان الأنف أيضًا من ثقل حول العينين وصداع وذلك لأن الجفاف يجعل المخاط سميكًا ويمكن أن يسد الجيوب الأنفية والممرات الهوائية الأنفية ويساعد وضع كمادة دافئة على أنفك وجبهتك عدة مرات يوميًا في تخفيف أعراض الجهاز التنفسي العلوي مثل سيلان الأنف.

المحلول الملحي

يتخلص المحلول الملحي من المخاط في الأنف والجيوب الأنفية حتى تتمكنين من التنفس بشكل صحيح. يمكنك سكب ماء معقم أو محلول ملحي في إحدى فتحتي الأنف فيخرج من فتحة الأنف الأخرى. وبذلك يتم تنظيف الشعب الهوائية الأنفية بشكل كامل.

تناول المشروبات الدافئة

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شرب السوائل، وخاصة الدافئة منها، تساعد على تخفيف المخاط و طرده بسهولة. يعد هذا أمرًا ضروريًا وإلا فقد يصبح المخاط أكثر سمكًا ولزجًا مما قد يؤدي إلى احتقان الأنف بشكل أكبر. تساعد المشروبات الدافئة مثل الماء الدافئ والشاي وحساء الدجاج في الحفاظ على رطوبة الحلق كما تساعدك على التخلص من الاحتقان.

يمكنك تناول شاي الأعشاب الساخن مع بعض الأعشاب المضادة للالتهابات مثل الزنجبيل أو البابونج أو النعناع. ومع ذلك، تأكدي من تجنب المشروبات التي تسبب الجفاف لك مثل المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

زيادة تناول الزنك وفيتامين سي

يلعب الزنك دورًا مهمًا في تقوية جهاز المناعة و يمكنك تناول الزنك كمكملات غذائية عن طريق الفم كما أن تناوله بشكل يومي يمكن أن يخفف من أعراض البرد مثل سيلان الأنف أو العطس المستمر خلال يوم أو يومين.

أما عن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي فهي تعزز مناعة الجسم بشكل عام. عندما يكون هناك تلف في الخلايا، وتعد أبرز الأطعمة الغنية بفيتامين سي البرتقال والفلفل الأحمر فكلاهما يساعد على تقوية جهاز المناعة .

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تناول الأطعمة الحارة

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تناول الفلفل الحار يساعد على رفع مناعة الجسم ومحاربة الإصابة ببعض الالتهابات وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات وغناه بمركبات الكابسيسين التي تعالج الالتهابات في الجسم والتخلص من الاحتقان وكذلك إيقاف سيلان الأنف.

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المصدر :هيلث لاين