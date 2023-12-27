شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات مرضية تسبب "صداع العين" منها التهابات الأذن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

صداع العين، مسمى نطلقه على أي ألم نشعر به في العين، فهو صداع بالرأس نشعر به يخرج من أعيننا، شعور مزعج ومؤلم ويرغب صاحبه في التخلص منه سريعا، للقدرة على مزاولة مهامه اليومية، والحد من الشعور بالتشتت وضعف التركيز الذى يخلفه هذا الألم.

عن هذا الألم، حدثنا الدكتور محمد كريم صدقى أستاذ جراحة العيون بقصر العينى، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، مؤكدا على أن الصداع الذى يظهر في منطقة العينين وما حولهما، قد يكون ناتجا بنسبة كبيرة عن أعراض مرضية عضوية لا علاقة لها بمشكلات العين ذاتها في أغلب الحالات، وعلى عكس المعتقد، فلا يدل أبدا هذا الصداع على الإصابة بمشكلة حقيقية في العين، ولكنه قد يصبح علامة دالة على أمراض أخرى.

وتابع أستاذ جراحة العيون حديثه موضحا أن هذا الصداع يظهر في منطقة العين بشكل خاص لأن العين عضو شديد الحساسية، إذاعانى الإنسان من أى التهاب أو مشكلة بالوجه، كانت العين أول الأعضاء التي يصل إليها الألم لشدة تحسسها.

وأوضح دكتور محمد أن أشهر المشكلات العضوية والالتهابات التي تتسبب في الشعور بالصداع في منطقة العين، تلك التي تتعلق بالتهابات الجيوب الأنفية، والتهابات الانف المتكررة، خاصة ممن يعانون من حساسية بالأنف، كذلك من يعانى من مشكلة بالأذن، كالتهاب الأذن الوسطى، يشعر كذلك بألم حول العينين.

بعض الممارسات الخاطئة أيضا قد تسبب هذا الصداع في العينين، منها استهلاك العين كثيرا أمام الشاشات دون ارتداء النظارة، فضلا عن أن بعض حالات ضغط العين "الحاد" وليس البسيط قد تتسبب في هذه المشكلة أيضا.