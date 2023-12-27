شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تشير إلى وجود مشكلة في القلب.. التشخيص المبكر أول طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يتمكن معظم الأشخاص من تحديد علامات مشكلة القلب في بعض الأحيان، مما قد يؤخر التشخيص ويؤدي إلى مضاعفات كبيرة، لذا نتعرف في هذا التقرير على بعض علامات مشاكل القلب التي يجب ألا نتجاهلها أبدًا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ويمكن أن تظهر النوبات القلبية ومشاكل القلب بطرق متعددة، حيث قد تكون بعض الأعراض تقليدية، في حين أن بعضها الآخر يمكن أن يكون غير تقليدي، ويغفل الكثير من الأشخاص عن هذه الأعراض بسهولة.

من المهم ملاحظة أن هذه العلامات يمكن أن تختلف بين الأفراد، وقد لا يعاني البعض من الأعراض التقليدية بالإضافة إلى ذلك، قد تظهر على النساء أعراض مختلفة أو أكثر دقة من الرجال.

إذا كنت تشك في وجود مشكلة في القلب أو واجهت أيًا من هذه العلامات، فلا تتجاهلها. اطلب الرعاية الطبية الطارئة فيما يلي بعض العلامات الشائعة للنوبة القلبية:

ألم شديد في الصدر

يمكن أن يكون ألم الصدر سواء في وسط الصدر أو على أحد الجانبين، والذي يمتد إلى الذراعين أو الفكين أو الظهر، أحد الأعراض الحالية لمشكلة قلبية وشيكة.

من المهم أن ندرك أن هذه الأعراض تحدث عادة أثناء المجهود، في أوقات محددة، وتختفي فورًا عن طريق الراحة. إذا ظهرت هذه الأعراض في أي وقت، فاحذر من أنها قد تشير إلى وجود مشكلة قلبية محتملة ويجب فحصها.

ضيق في التنفس

ضيق التنفس هو علامة تحذيرية أخرى، خاصة إذا حدث مع الحد الأدنى من المجهود أو أثناء الراحة.

يمكن أن يكون ضيق التنفس عند بذل مجهود علامة خفية على وجود مشكلة قلبية وشيكة.

عادة، يعاني المرضى من ضيق التنفس أثناء المشي أو التسلق، وفي اللحظة التي يتوقفون فيها، ينحسر ضيق التنفس.

قد يكون ضيق التنفس في منتصف الليل أو الاستيقاظ فجأة مظهرًا آخر لمشكلة في القلب ولا ينبغي الخلط بين هذا وبين الربو أو أي مشكلة في الجهاز التنفسي.

عدم انتظام ضربات القلب

يمكن أن يشير عدم انتظام ضربات القلب إلى مشكلة أساسية.

انتبه إلى سرعة ضربات القلب أو الخفقان واطلب المساعدة الطبية الطارئة إذا كنت تعاني من ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة بشكل مستمر أو إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى.

التعب والارهاق

التعب المستمر، الذي يتجاوز التعب الطبيعي، قد يشير أيضًا إلى ضعف نظام القلب والأوعية الدموية يمكن أن يكون هذا الإرهاق جسديًا أو عقليًا ولا يمكن تخفيفه بالراحة.

يمكن أن يكون الإرهاق الناتج عن الأنشطة اليومية الروتينية مظهرًا آخر لمشاكل القلب، خاصة إذا كانت هذه المشاكل حديثة المنشأ ولم تكن موجودة في الماضي.

تورم في الساقين

قد يكون التورم في الساقين أو الكاحلين أو البطن علامة على فشل القلب وبينما يكافح القلب لضخ الدم بشكل فعال، يمكن أن يتراكم السائل في هذه المناطق، مما يسبب التورم.

تعد مراقبة ضغط الدم أمرًا ضروريًا، حيث أن القراءات المرتفعة باستمرار يمكن أن تضغط على القلب بمرور الوقت، مما يساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية.

التعرق

في كثير من الأحيان، قد تظهر النوبة القلبية مع التعرق فقط أو مع عدم الراحة في البطن هذه الأعراض تحدث خاصة عند مرضى السكر.

إذا كنت مصابًا بمرض السكري وتعاني من أي من هذه الأعراض غير العادية، فمن الأفضل دائمًا إجراء تخطيط كهربية القلب واستبعاد عدم وجود مشكلة قلبية كامنة.

ومن الأهمية بمكان عدم تجاهل هذه العلامات، لأن الرعاية الطبية السريعة يمكن أن تنقذ الحياة.إذا واجهت هذه الأعراض أو لاحظتها لدى الآخرين، فاطلب المشورة الطبية الفورية لتقييم ومعالجة مشكلات القلب المحتملة.