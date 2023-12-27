صحة ورشاقة

أستاذ في طب النساء والولادة: من السهل علاج تأخر الإنجاب لدى النساء.. وزراعة الخلايا الجذعية لو نجحت سوف تصبح ثورة رائعة في مجال الطب والإنجاب

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “حسن جمال” أستاذ طب النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب، أن الأبحاث العلمية الطبية في المملكة العربية تتقدم بشكل لافت خاصة في مجال النساء والولادة.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أنه من السهل علاج تأخر الإنجاب لدى النساء المتقدمات في السن بعكس الرجال.

وأفاد بأن هناك أبحاث تجرى الآن في اختبار زراعة الخلايا الجذعية للنساء المتقدمات مراحلهن العمرية، مؤكدا أنه في حال نجاحها سوف تصبح ثورة رائعة في مجال الطب والإنجاب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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