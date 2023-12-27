أستاذ في طب النساء والولادة: من السهل علاج تأخر الإنجاب لدى النساء.. وزراعة الخلايا الجذعية لو نجحت سوف تصبح ثورة رائعة في مجال الطب والإنجاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “حسن جمال” أستاذ طب النساء والولادة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب، أن الأبحاث العلمية الطبية في المملكة العربية السعودية تتقدم بشكل لافت خاصة في مجال النساء والولادة.

وأوضح في تصريحات لبرنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أنه من السهل علاج تأخر الإنجاب لدى النساء المتقدمات في السن بعكس الرجال.

وأفاد بأن هناك أبحاث تجرى الآن في اختبار زراعة الخلايا الجذعية للنساء المتقدمات مراحلهن العمرية، مؤكدا أنه في حال نجاحها سوف تصبح ثورة رائعة في مجال الطب والإنجاب.