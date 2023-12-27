استشاري يوضح الفرق بين مفهوم فقر الدم ونقص الحديد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أوضح استشاري طب الأسرة، الدكتور، وليد البديوي، أن هناك الكثير من يخلط بين مفهوم فقر الدم ونقص الحديد، مبينًا أن نقص الحديد هو أحد أنواع فقر الدم.

وقال البديوي خلال لقائه في برنامج ستوديو SBC، أن أي نقص في عناصر الدم يعد فقر دم، وقد يكون فقر الدم بسبب نقص بعض عناصر الجسم لعدم تكوينها بشكل كافي وغالبًا يكون بسبب نقص فيتامين د، لافتًا إلى أن العمليات الجراحية مثل عمليات السمنه تؤدي إلى نقص بعض الفيتامينات .

وأضاف البديوي أن مخزون الحديد هو أحد مراحل نقص الحديد، مشيرًا إلى أن كريات الدم الحمراء هي التي تحمل الحديد وتغذي أنسجة الجسم، وأي خلال في كريات الدم الحمراء أو الهيموغلوبين ينقص وصل الأكسجين والعناصر الغذائية إلى باقي الجسم فيتكون فقر الدم في الجسم .

وتابع الدكتور البديوي أن عند حدوث فقر الدم يشعر الشخص بالكتمه بسبب نقص الأكسجين وعلى المدى الطويل ينقص مخزون الحديد، لافتًا إلى أن تناول الخضار والحم البقري يساعد على تكوين مخزون جيد من الحديد.

وحذر أن أخذ الحديد بكميات كبيرة لا يحتاجه الجسم قد يسبب أثار جانبية عالية جدًا خصوصًا على الكبد والبنكرياس.