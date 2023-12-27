شكرا لقرائتكم خبر عن تناول الفيتامينات دون استشارة طبيب يشكل ضررا.. متى تكون ضرورة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتناول العديد من الأشخاص المكملات الغذائية والفيتامينات كحل سريع وعلاج للنقص الغذائي الذى قد ينشأ بسبب اتباع أنماط الحياة غير الصحية والعادات الغذائية السيئة.ووفقا لموقع " healthsite"، بعض الأشخاص يلجأون لتناول مزيج من الفيتامينات، بما في ذلك فيتامين ب المركب، وفيتامينات ج، ود، وب12، وأ، والكالسيوم، موضحا أن هناك عدم فهم فيما يتعلق بالاحتياجات الطبية الحقيقية لهذه المكملات والمخاطر المحتملة المرتبطة بتناولها دون استشارة الطبيب.

نقص الفيتامينات والمعادن

ووفقا للتقرير، فإن تحديد أوجه النقص في الفيتامينات أو المعادن يمكن أن يكون "صعبا"، نظرا للتداخل المحتمل مع مشاكل صحية أخرى، مثلا قد يظهر نقص فيتامين د على شكل تعب، وضعف في العضلات، وألم في العظام لدى الأفراد الذين يعانون من التعرض المحدود لأشعة الشمس، ويمكن أن تؤدي مستويات الحديد غير الكافية إلى التعب والضعف وشحوب الجلد.

وقد يظهر نقص فيتامين ب 12 مع التعب والضعف والإحساس بالوخز في الأطراف، كما يمكن الإشارة إلى انخفاض مستويات الكالسيوم من خلال تشنجات العضلات والأظافر الضعيفة والهشة.

في حالة الاشتباه في وجود نقص وظهور أعراض غير عادية، يجب استشارة الطبيب الذى يقوم بعمل اختبار الدم للتشخيص الصحيح.

المصادر الطبيعية للعناصر الغذائية الأساسية

لزيادة مستويات فيتامين د: يساعد التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير ويمكن العثور عليه بكميات صغيرة في الأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والماكريل وصفار البيض ومنتجات الألبان المدعمة.

تشمل مصادر الحديد : اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والبقوليات والتوفو والحبوب المدعمة بالحديد.

يمكن الحصول على فيتامين ب 12: من اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبيض والأطعمة المدعمة مثل الحبوب وبدائل الحليب النباتية.

بينما تشمل الخيارات الغنية بالكالسيوم: منتجات الألبان والحليب النباتي المدعم والتوفو والخضار الورقية واللوز.

كما يتوافر فيتامين C بكثرة في الحمضيات والفراولة والكيوي والفلفل الحلو والطماطم والقرنبيط.

تشمل مصادر المغنيسيوم: المكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبقوليات والخضر الورقية والأسماك.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم تشمل الموز والبرتقال والبطاطس والبطاطا الحلوة والسبانخ والطماطم والفاصوليا واللبن.

يمكن استخلاص حمض الفوليك، أو فيتامين ب9، من الخضر الورقية والبقوليات والأفوكادو والحمضيات والحبوب المدعمة.

تناول الخضار الورقية الخضراء والشمندر يساعد في الحصول على مكملات الحديد.

متى تكون المكملات الغذائية ضرورية؟

قد تساعد بعض العوامل على حدوث نقص في الفيتامينات، من خلال اختيارات الطعام، والأنظمة الغذائية، وانخفاض امتصاص العناصر الغذائية مع تقدمنا ​​في العمر، مما يجعل من الضروري تناول مكملات إضافية.

أيضا يزداد الطلب في الحمل والرضاعة، وفي مثل هذه الحالات، يحتاج الجسم إلى جرعات إضافية من الفيتامينات.

أيضا الحالات التي تتطلب المكملات هي سوء التغذية أو سوء امتصاص المعادن، جراحة السمنة، العيوب الخلقية في التمثيل الغذائي، والمرضى الذين يخضعون للجراحة، وغسيل الكلوى.