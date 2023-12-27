شكرا لقرائتكم خبر عن احذر !!!!! أعراض غير نمطية تنبئ بحدوث نوبة قلبية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - توصلت دراسة طبية حديثة، إلى ظهور أعراض غير نمطية يمكن أن تشير إلى حدوث نوبة قلبية قبل وقوعها بشهور.
وأوضحت الدراسة أنه يمكن لأعراض نوبة القلب، مثل ألم الصدر، أن تضرب فجأة وبقوة كبيرة، إلا أن هناك العديد من الأعراض غير النمطية يمكن أن تظهر قبل شهور أو حتى لفترة أطول قبل وقوع النوبة.
وقال أخصائي أمراض القلب في المؤسسة البريطانية، الدكتور سوتر زي جيان زو، إنه بالنسبة لبعض الأشخاص، يمكن أن تحدث الأعراض قبل حدوث النوبة القلبية بشهور أو حتى لفترة أطول
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