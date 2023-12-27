شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتستعدى لفرحك.. أفضل نظام غذائى قبل الزفاف لتجنب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب حفل زفافك تريدين بالتأكيد أن تظهرى في أفضل صورة، وتناول أطعمة صحية قبل الزفاف لتجنب انتفاخ البطن أو زيادة الوزن أمر فى غاية الأهمية، وهو ما تحققه بعض الأطعمة التى تساعد على تحسين صحة جهازك الهضمى.

وفقا لموقع " onlymyhealth" فإن دمج الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية في نظامك الغذائي قبل الزفاف يمكن أن يساعدك على الحفاظ على شكل جسمك، والتي تشمل الخيارات التالية:

1. الخضراوات الورقية

تناولي الخضراوات الورقية الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل السبانخ واللفت والجرجير، فهي مليئة بالألياف والماء، وتعزز عملية الهضم وتساعد على التخلص من وزن الماء الزائد، مما يقلل من فرص الانتفاخ.

2. الخيار

بفضل محتواه العالي من الماء وانخفاض عدد السعرات الحرارية، يعد الخيار الأفضل للحفاظ على رطوبة الجسم ومكافحة الانتفاخ.

3. التوت

التوت والفراولة، ليسا منخفضا السعرات الحرارية فحسب، بل غنيان أيضًا بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الالتهاب .

4. البروتين الخالى من الدهون

اختارى مصادر البروتين الخالية من الدهون حيث توفر هذه الأنواع من البروتين العناصر الغذائية الأساسية دون إضافة سعرات حرارية غير ضرورية أو التسبب في عدم الراحة في الجهاز الهضمي.

5. الزبادي

اختارى الزبادي قليل الدسم أو الزبادي اليوناني لدمج البروبيوتيك في نظامك الغذائي، تدعم البروبيوتيك أمعاء صحية، مما يقلل من فرص الانتفاخ ويعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

6. حبوب الكينوا

استبدلى الحبوب التقليدية بالكينوا، فهى خيار منخفض السعرات الحرارية وعالي البروتين يوفر شعورًا بالشبع دون حدوث انتفاخ بالبطن المرتبط غالبًا بالحبوب الأخرى.

7. مشروب الأعشاب

الأعشاب مثل النعناع أو الزنجبيل، تحتوي على خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكنها تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الانتفاخ.