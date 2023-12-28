شكرا لقرائتكم خبر عن التخلص من بثور الوجه بالضغط عليها يسبب أضرارا.. اعرفى الطرق الصحيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التخلص من حبوب الوجه ، يتطلب معرفة الطرق الصحيحة، فمحاولة لمسها للتخلص منها يسبب أضرارا، ووفقا لعلم النفس حسب موقع " boldsky"، فمن الناحية العلمية، محاولة "فرقعة" بثور الوجه يتعلق بمبدأ المتعة، حيث يؤدي الضغط على الحبوب إلى إطلاق الدوبامين، وهو الناقل العصبي الذي يشعرنا بالسعادة فى الدماغ، والذي يكافئنا بشعور الرضا.

ولكن على الجانب الآخر، يحذر أطباء الجلد من هذه العادة، لأنه عندما تقوم بفرقعة البثور، فإنك تخاطر بانتقال العدوى وظهور الندبات بل وظهور المزيد من البثور مجددا، لذا وعلى الرغم من أن الأمر قد يكون مرضيًا لبعض الوقت، إلا أنه يكون غير صحي لبشرتك.

وأضاف تقرير لموقع " verywellhealth " أن فرقعة البثور أو عصرها لن يؤدي بالضرورة إلى التخلص من المشكلة، ولكن الضغط يمكن أن يدفع البكتيريا والصديد الموجود فى عمق الجلد للظهور على سطح البشرة، مما قد يسبب المزيد من التورم والاحمرار، ويمكن أن يؤدي الضغط أيضًا إلى ظهور قشور وقد يترك لك حفرًا أو ندوبًا دائمة .

كيف يتغير الجلد بعد البثور

بالإضافة إلى ظهور بثور جديدة بالقرب من البثور التي تم عصرها، يمكن أن تحدث أيضًا تغيرات جلدية أخرى، مثل الندبات وتغير اللون.

قد تظهر بثور بدون رأس بيضاء تجبر الجلد على الانفتاح لإخراج ما بها، يمكن أن يؤدي الضغط على المنطقة بشكل متكرر إلى تكوين حب شباب متصلب في الأنسجة العميقة

طرق أكثر أمانًا للعناية بالبثور

يمكن أن يؤدي خدش البثور إلى انتشار العدوى وتفاقم حب الشباب، ومع ذلك من الطبيعي أن ترغب في التخلص من البثور والتخلص منها بسرعة، ولكن لحسن الحظ، هناك طرق أكثر أمانا للقيام بذلك.

علاجات حب الشباب الموضعية

بدلًا من فقع البثور، جرب علاجات حب الشباب المتاحة دون وصفة طبية، حيث يتم وضع هذه المنتجات على البثور الموجودة لمساعدتها على الجفاف والشفاء، يمكنك أيضًا تجربة الكمادات الدافئة للمساعدة في تقليص البثور التي تزعجك.

تعمل هذه العلاجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية بشكل أفضل على البثور البسيطة نسبيًا، وقد تحتاج إلى زيارة طبيب الأمراض الجلدية إذا كان لديك بثرة كبيرة لا تختفي.