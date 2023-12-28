شكرا لقرائتكم خبر عن ازاى تقلل الترهلات فى جسمك فى رحلة إنقاص الوزن.. خطوات سهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترهل الجسم من المشاكل الشائعة التى تحدث بعد إنقاص الوزن واتباع ريجيم، ولكن من الأفضل أن يتم الالتفات لهذه للمشكلة مبكرا أثناء اتباع الدايت، ونتعرف على الخطوات التى تساعدنا على تقليل الترهلات أثناء اتباع حمية غذائية.

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إننا يجب أن نهتم بزيادة كمية البروتين فى الدايت، لأن الجسم يحتاج للبروتين لتصنيع مادة الكولاجين والايلاستين المسئولين عن نضارة الجلد ورطوبته وهو ما يمنع ترهل الجلد بعد إنقاص الوزن.

وأوضح الدكتور كريم أننا من الضرورى أن نشرب كمية كافية من الماء يوميا ، حوالى ١٢ كوب من الماء أو ٣ لترات ماء، حيث يساعد الماء على ترطيب الجلد ومنع ترهله.

ونصح بضرورة تناول الدهون الصحية الغنية بأحماض أوميجا ٣ الدهنية التى تساعد على منع ترهل الجلد وهذه الدهون موجودة فى: الأسماك وزيت السمك وزيت الزيتون وزيت بذور الكتان وجوز الهند.

وشدد على ضرورة انقاص الوزن تدريجيا وليس بشكل سريع، لأن انقاص الوزن السريع يجعل الجلد يترهل بشكل أسرع، وتابع قائلا أنه من المهم عمل تمارين المقاومة التى تساعد على بناء العضلات بجانب اتباع الدايت وهو ما يمنع ترهل الجلد، ومن هذه التمارين تمرين القرفصاء وتمرين سحب الحبال.