شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات إفطار تساعدك فى الرجيم.. تشعرك بالشبع لفترات طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطار هي الوجبة الأهم في اليوم، حيث تؤثر وجبة الإفطار الصحية على مستويات الطاقة لديك وتحدد نمط الأكل الخاص بك طوال اليوم، إذا كنت تحاول إنقاص وزنك، فلا يجب عليك تخطي وجبة الإفطار أبدًا.

وفقا لموقع " ndtv" عند محاولة إنقاص الوزن، يُنصح بتناول الأطعمة التي يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وبسعرات حرارية أقل، وفيما يلي بعض خيارات الإفطار الملائمة لخسارة الوزن والتي يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول.

1. البيض

يعتبر البيض من أكثر الأطعمة الصحية على وجبة الإفطار، وأفضل ما في الأمر هو أنه يمكنك طهي البيض بطرق متعددة، يحتوى البيض على البروتين الذي يمكن أن يساعد في فقدان الوزن.

2. الشوفان

الشوفان مليء بالألياف التي يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول، يمكنك جعل الشوفان أكثر قيمة غذائية عن طريق إضافة المكسرات أو الفواكه الطازجة إليه، كما أن إضافة بذور الكتان إلى الشوفان يعد أيضًا أمرًا رائعًا لصحتك وسيعزز محتوى الألياف.

3. المكسرات

حفنة من المكسرات كافية لبدء اليوم وإمدادك بالطاقة اللازمة والإحساس بالشبع، يمكنك تناول المكسرات بكمية محدودة مع كوب من الحليب أو المخفوق أو العصير.

4. اصنع عصيرًا صحيًا

امزج الفواكه المفضلة لديك مع بعض مسحوق البروتين.

ما الذي يجب تجنبه في وجبة الإفطار؟

لا تشرب الكثير من عصير الفواكه لأنه يكون منزوع منه الألياف ومليء بالسكر.

لا تتناول وجبة إفطار ثقيلة ودسمة.

تجنب الأطعمة الزيتية أو الأطعمة النشوية.

قم دائمًا بإعداد وجبة الإفطار الطازجة في الصباح.