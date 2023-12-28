شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تورم الأصابع في الشتاء.. 4 طرق تساعد فى العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دخول فصل الشتاء والانخفاض التدريجى الذى يحدث في درجات الحرارة، قد لا تتكيف أجسامنا بسهولة من الطقس البارد وتصاب ببعض الأعراض منها تورم الأصابع، ووفقا لموقع " onlymyhealth"، فإن هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في تورم الأصابع في الشتاء، وفيما يلي بعض من الأسباب الأكثر شيوعا:

ـ ضيق الأوعية الدموية الناتج عن البرد: عند التعرض للبرد، تنقبض الأوعية الدموية للحفاظ على الحرارة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تراكم السوائل في الأنسجة، مما يؤدي إلى انتفاخ الأصابع.

ـ الجفاف: يميل هواء الشتاء البارد إلى الجفاف، لأننا عادة لا نشعر بالعطش مثل الصيف، ومع قلة شرب المياه يمكن أن يحدث جفاف بالجسم، والذي يمكن أن يظهر على شكل تورم في أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الأصابع.

ـ بعض الحالات الطبية: في بعض الحالات، يمكن أن يكون تورم الأصابع أحد أعراض الحالات الطبية الأساسية مثل التهاب المفاصل أو اضطرابات المناعة الذاتية أو أمراض الكلى، إذا كان التورم مستمرًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى مقلقة، فاطلب المشورة الطبية.

طرق التغلب على تورم الأصابع

الرياضة: الإحماء التدريجي هو المفتاح، تجنب الخروج من المنزل إلى البرد ورفع الحرارة على الفور، فقط دع جسمك يتكيف ببطء لتجنب توسع الأوعية المفاجئ، مما قد يؤدي إلى تفاقم التورم.

ـ جفف يديك: الرطوبة تؤدي إلى تفاقم تورم الأصابع، لذلك، جفف يديك جيدًا بعد غسلها أو تعرضها للرطوبة، وارتد قفازات أثناء الخروج.

ـ الترطيب والحماية: يعمل هواء الشتاء الجاف على استنفاد الرطوبة من بشرتك، مما يجعلها عرضة للتورم، ضع مرطبا ثقيلا على اليدين.

ـ شرب المياه: اشرب الكثير من الماء طوال اليوم، حتى لو لم تشعر بالعطش.