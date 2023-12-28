شكرا لقرائتكم خبر عن لو جدول أعمالك مزدحم.. 6 نصائح للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش معظمنا نمط حياة ملئ بالأعمال اليومية، ويعد التوفيق بين جدول الأعمال المزدحم مشكلة يواجهها الكثيرون، وقد نهمل العناية بصحتنا في ظل الانشغال بالأعمال اليومية، لذا في هذا التقرير نقدم 6 نصائح للبقاء بصحة جيدة في ظل نمط حياتك المزدحم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

لو حياتك مشغولة.. 6 نصائح للبقاء بصحة جيدة1. اعط الأولوية لنومك

من الضروري إنشاء روتين نوم صحي، استخدم هاتفك لتعيين تذكيرات بوقت النوم أو استخدم التطبيقات التي تعمل على تصفية الضوء الأزرق على أجهزتك أثناء المساء، مما يعزز جودة النوم بشكل أفضل.

2. الاحتفاظ بالسجلات الصحية

قد تتحسن صحتك بشكل كبير من خلال تجميع سجلاتك الطبية ومتابعتها.

يمكنك تتبع الأمراض والحساسية والتطعيمات السابقة باستخدام التطبيقات والأنظمة الأساسية المصممة خصيصًا لتتبع الحالة الصحية.

وتساعد السجلات الصحية في الوقاية من الأمراض من خلال الفهم الاستباقي لصحتك بل يضمن أيضًا التطعيمات في الوقت المناسب.

يمكن أن تنبهك رسائل التذكير التلقائية بموعد التطعيمات، مما يساعدك على البقاء على اطلاع دائم بالتدابير الوقائية.

3. الترطيب

استفد من تطبيقات الهاتف الذكي لتتبع استهلاكك اليومي من المياه. ترسل العديد من التطبيقات تذكيرات للتأكد من بقائك رطبًا، مما يسهل عليك تحقيق أهدافك اليومية من المياه وسط جدول أعمال مزدحم.

4. خطط لوجباتك

استخدم تطبيقات تخطيط الوجبات لتبسيط عملية إعداد وجبات مغذية يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات في إنشاء قوائم التسوق، واقتراح وصفات صحية، وحتى إعداد الوجبات تلقائيًا، مما يضمن لك اختيار طعام صحي، حتى في أكثر الأيام ازدحامًا.

5. خصص وقتاً لهواياتك

توفر الهوايات وسيلة للتعبير عن الذات والإبداع والاسترخاء، إنها بمثابة تحويل من ضغوط الحياة اليومية وتوفر الهوايات استراحة عقلية وعاطفية، سواء كانت تتعلق بالرسم أو أي هواية أخرى.

6. ابق على اتصال مع الطبيعة

إن التوجه إلى الخارج، سواء للتنزه في الحديقة، أو التنزه سيرًا على الأقدام في الغابة، أو مجرد الاسترخاء في الخارج، يفعل العجائب لمزاجك ، فالتواجد في الطبيعة يقلل من التوتر ويرفع من معنوياتك.