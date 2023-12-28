شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تحمي طفلك الرضيع فى الشتا وتجنبيه نزلات البرد؟ اعرفى أفضل طريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقع كثير من الأمهات فى حيرة من استحمام الأطفال فى الشتاء، وتخاف من أن يصابوا بنزلة برد فى ظل تعرضهم للماء فى الطقس البارد، ولكن هل حقا يسبب استحمام الصغار فى الشتاء إصابتهم بنزلة برد، وهل لو كان طفلك مريضا يجب أن يستحم أم تؤجلى استحمامه، وما تأثير قلة الاستحمام على صحة اطفالك؟ كل هذه التساؤلات نتعرف على اجابتها فى السطور التالية...

قال الدكتور علاء عبد العزيز، استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، أن هناك معلومات مغلوطة كثيرة تنتشر عند الأمهات عن استحمام الأطفال فى الشتاء، والحقيقة أن الاستحمام فى الشتاء لا يعرض الأطفال لنزلات البرد ولكن يجب اتباع الاحتياطات الوقائية.

وأوضح، خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن فى فصل الصيف يجب أن يستحم الطفل يوميا أو يوما بعد يوم، بينما فى فصل الشتاء يمكن أن يستحم طفلك كل ٣ أيام.

ونصح الأمهات بوضع الأطفال الرضع فى طبق الاستحمام وتصب على جسمه بالماء الفاتر ويكون ذلك خلال الليل فى غرفة النوم بحيث لا يتعرض بعدها لأى تيارات هواء ولا يخرج من غرفته وينام.

وأضاف أن تعريض الطفل لتيارات هواء بعد استحمامه هو الذى يسبب إصابته بنزلات البرد وليس الاستحمام نفسه، مضيفا أن الأمر نفسه للأطفال الأكبر سنا يجب أن تغلقى كل منافذ الهواء فى المنزل عند الاستحمام.

وتابع قائلا إنه من الضروري تدفئة الحمام قبل دخول الطفل للاستحمام بتشغيل المياه الدافئة مع ضرورة تغيير الطفل ملابسه داخل الحمام ، وأوضح أن قلة استحمام الطفل فى الشتاء لها تأثير ضار عليه، ليس فقط من حيث قلة النظافة الشخصية ولكن أيضا يتأثر تطور الطفل الحركى من الاستحمام، حيث يحدث مساج لعضلات جسمه كله أثناء الاستحمام ونضارة الجلد ونظافته.

وأشار إلى أن الاستحمام يقلل فرص الطفح الجلدي والالتهابات من تغيير الحفاض، حيث يكون هناك فرص أكبر لتنظيف الجسم جيدا.