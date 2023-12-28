يمكن أن تنقذ حياتك..أهم التحاليل الطبية للمرأة لصحة القلب

بيروت - نادين محمد - تحاليل طبية عديدة للمرأة يجب القيام بها لتشخيص أمراض القلب ، كما في حالات النوبات القلبية وعدم انتظام ضربات القلب وذلك لمساعدة الطبيب على تحديد أفضل طريقة لعلاجه و معرفة مدى صحة قلبك، إليك 8 تحاليل عليك القيام بها للحفاظ على صحة القلب.

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تحاليل الدم

عندما تتضرر عضلة القلب، كما في حالات النوبات القلبية يمكن لاختبارات الدم تشخيص ذلك وتوضح ما إذا كانت عضلة القلب قد تضررت أم لا. تُجرى اختبارات الدم أيضًا لقياس مستوى المواد الأخرى في الدم، مثل دهون الدم و الكوليسترول والدهون الثلاثية) والفيتامينات والمعادن، يتم أخذ عينة دمك من وريد في ذراعك، ثم يقوم المختبر باختبارها وإرسال النتائج إلى طبيبك الذي سيشرح لك النتائج.

مخطط كهربية القلب (ECG)

يقرأ مخطط كهربية القلب النبضات الكهربائية لقلبك و مدى جودة ضربات قلبك فيتم من خلال وضع نقاط لزجة صغيرة وأسلاك على صدرك وذراعيك وساقيك. يتم توصيل الخيوط بجهاز تخطيط القلب الذي يسجل النبضات الكهربائية ويطبعها على الورق.

قد يستخدم طبيبك مخطط كهربية القلب لتشخيص نوبة قلبية أو إيقاعات غير طبيعية للقلب.

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اختبار إجهاد التمرين

يُعد اختبار الإجهاد، الذي يُطلق عليه أحيانًا اختبار "جهاز المشي" أو "اختبار التمرين"، نوعًا من تخطيط كهربية القلب يتم إجراؤه أثناء ممارسة الرياضة. يساعد طبيبك على معرفة مدى صحة قلبك عندما تكون نشطًا بدنيًا.

4-مخطط صدى القلب (الموجات فوق الصوتية)

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مخطط صدى القلب هو اختبار شائع. يعطي صورة لقلبك باستخدام الموجات فوق الصوتية، وهي نوع من الأشعة السينية. يستخدم مسبارًا إما على صدرك أو أسفل المريء (الحلق).يساعد طبيبك على التحقق مما إذا كانت هناك أي مشاكل في صمامات قلبك وغرفه، ومعرفة مدى قوة قلبك في ضخ الدم.

اختبار إجهاد القلب النووي

يُطلق على هذا الاختبار أحيانًا اسم "فحص الثاليوم الرياضي"، أو "جهاز المشي بنظائر مزدوجة" أو "فحص نووي رياضي".يتم حقن مادة مشعة تسمى "التتبع" في مجرى الدم. يذهب إلى قلبك ويطلق الطاقة. تلتقط الكاميرات الخاصة صورة لهذه الطاقة من خارج جسمك.يستخدم طبيبك هذه الصورة لمعرفة مقدار تدفق الدم إلى عضلة قلبك ومدى جودة ضخ قلبك للدم عندما تكون مستريحًا وممارسة نشاط بدني. يساعد هذا الاختبار طبيبك أيضًا في معرفة ما إذا كانت عضلة قلبك تالفة.

تصوير الأوعية التاجية

يمكن إجراء تصوير الأوعية التاجية، الذي يُطلق عليه أحيانًا اسم "قسطرة القلب"، بعد نوبة قلبية أو ذبحة صدرية ويتم إدخال قسطرة (أنبوب صغير) في شريان في الفخذ أو الذراع أو الرسغ. يتم تحريك القسطرة داخل الشريان حتى تصل إلى قلبك.يتم حقن صبغة خاصة في الشرايين التاجية ويتم أخذ صورة بالأشعة السينية.

تُظهر الأشعة السينية لطبيبك مكان ومدى انسداد الشرايين التاجية أو انسدادها. كما يوضح مدى جودة ضخ قلبك. تساعد صور الأوعية التاجية طبيبك في تحديد أفضل علاج لك.

التصوير بالرنين المغناطيسي

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يستخدم التصوير بالرنين المغناطيسي مغناطيسات وموجات راديو قوية جدًا لإنشاء صور مفصلة لقلبك على جهاز كمبيوتر. يمكن أن يأخذ صورًا ثابتة أو متحركة لقلبك. في بعض الأحيان يتم استخدام صبغة خاصة لتسهيل رؤية أجزاء من القلب والشرايين التاجية.يوضح هذا الاختبار لطبيبك بنية قلبك ومدى عمله، حتى يتمكنوا من تحديد أفضل علاج لك.

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تصوير الأوعية الدموية بالتصوير المقطعي التاجي (CCTA)

هو نوع متخصص من التصوير المقطعي (CT) يمكن استخدامه للمساعدة في تشخيص مرض الشريان التاجي وهو اختبار غير جراحي للأشخاص الذين قد يعانون من أعراض قلبية غير عادية.

المصدر:هيلث لاين