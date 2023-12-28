رئيس مؤتمر شريان الأول لأمراض الدم الوراثي: إهمال إجراءات فحص ما قبل الزواج ينتج مجتمعا يعاني من أمراض الدم الوراثية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس مؤتمر شريان الأول لأمراض الدم الوراثي الدكتور “زكريا مليسي”، أن الفحوصات الطبية للزوجين قبل الزواج مهمة وضرورية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن إهمال إجراءات فحص ما قبل الزواج ينتج مجتمعا يعاني من أمراض الدم الوراثية.

وأوضح أن وزارة الصحة تهدف إلى توعية المجتمع بضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل الزواج، حفاظا على صحة الذرية.