طبيب جراحة عيون: خروجك بنظارات شمسية مقلدة لا يحمي عينيك من أشعة الشمس.. وقد تسبب لك العديد من المضاعفات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد طبيب جراحة العيون الدكتور “محمد الجاسر”، أن خروج الشخص بنظارات شمسية مقلدة لا يحمي عينية من الأشعة الحارقة التي تسببها الشمس.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “الراصد” عبر قناة “الإخبارية”، أن النظارات المقلدة قد تسبب للشخص العديد من المضاعفات في حال التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر.

وأوضح أن النظارات المقلدة قد تسبب تسارع في تكوين الماء الأبيض، بالإضافة إلى الإصابة بجفاف العين.