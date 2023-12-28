شكرا لقرائتكم خبر عن مع تساقط الأمطار.. أطعمة ومشروبات هتدفيك وتحميك من برودة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من تقلب الطقس تشهدها البلاد، أمطار وانخفاض في الحرارة، والشعور ببرودة الطقس الشديدة، وفي هذا الطقس يقدم الخليج 365 أبرز الأطعمة والمشروبات الصحية خلال هذا الطقس وفقا لتصريح خاص للدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة.

-البطاطا

كنز غني بالعديد من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، ويحتاجها الجسم بشكل ملحوظ خلال فصل الشتاء لما تحتويه من عناصر الغذائية مهمة، ومنها الألياف وفيتامين أ والبوتاسيوم وفيتامين سي، والعناصر الغذائية الأخرى بالإضافة إلى الكربوهيدرات الصحية، ولذا تناولك لها خلال فصل الشتاء يساهم بشكل كبير في تزويد الطاقة للجسم، بالإضافة إلي تقوية الجهاز المناعي.

-حمص الشام

يشعورك بالتدفئة لأنه غني بالعديد من العناصر الغذائية المهمة لللجسم، ومنها البروتين والفيتامينات، والحديد وفيتامين ب، ولذا تناولك له يشعرك بالتدفئة، بالإضافة إلى الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

-العسل الأسود

غني بالحديد من الفيتامينات والمعادن، فهو مهم للجسم بشكل عام وخلال فصل الشتاء بشكل خاص، لأنه يقوي المناعة بالإضافة إلي زيادة الشعور بالتدفئة، ويحسن صحة الجهاز الهضمي.

-مشروبات ساخنة

يمكنك تناول بعض المشروبات الساخنة، كالبابونج، والقرفة والزعتر والقرفة والزنجبيل، والهدف الشعور بالتدفة .

-الحبوب الكاملة

كالشوفان فهي مصدر ممتاز للكربوهيدرات المعقدة، التي تقلل الرغبة في تناوله الطعام، لأن تناولك لها يزيد من شعورك بالشبع، كما أنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم.