شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: غسل وتعقيم الأيدى ضرورى للحماية من الإصابة بالعدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ونصحت وزارة الصحة والسكان بالحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا لتحفيز المناعة ضد العدوى.

وتابعت : اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاحات الأنفلونزا تحمى من فيروسات الأنفلونزا، وهى عبارة عن حقنة تُعطى بإبرة فى الذراع.

وتابع الدكتور مصطفى محمدى رئيس المركز القومى للتطعيمات بفاكسير : ينشط المصل الجهاز المناعى لإنتاج الأجسام المضادة ضد المرض، ولكنه لا يوفر الحماية الكاملة مثل باقى التطعيمات، بل يقلل حدة الإصابة، وعدد مرات الإصابة بالأنفلونزا.