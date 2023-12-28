شكرا لقرائتكم خبر عن طرق التعامل مع طفلك إذا رأى مشاهد عنيفة أو غير مناسبة لعمره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل شعرت يوما أنك عاجز عن الإجابة على أسئلة الطفل التي تخص أى محتوى عنيف قد رآه ؟ وطلب منك تفسير أسبابه وشرحه؟ لابد وأنك مررت بهذا الموقف يوما ما، واليوم تقدم لك الإجابة الدكتورة أمنية رأفت أستاذة طب نفسي الأطفال بجامعة القاهرة، بأن الطفل الصغير حساس للغاية خاصة لأي محتوى يراه، أو يسمعه سواء في الشاشات أو في مواقف الحياة الواقعية، فالأطفال يتفاعلون مع المواقف المثيرة لمشاعرهم ولا يمكنهم التغاضي عن هذه الأحاسيس السلبية التي قد تتولد من هذه المواقف إلا بمساعدة الأبوين أو مساعدة متخصص في بعض الأحيان.

موضحة أنه إذا تعرض طفلك يوما لمحتوى لا يناسب عمره خاصة إذا كان عنيفا أو حزينا فعليك باتباع بعض الخطوات السليمة التعامل الجيد مع الموقف:

أولها ـ أن تقرر أن تتحدث مع طفلك بسؤاله الدائم هل رأيت شيئا ازعجك؟ حتى وإن اخفى عليك يوما فسوف يعود ويفصح لك عن أسباب انزعاجه مما رأى.

ـ لا تنهر طفلك ولا تخف مما قال ولا تمنعه مباشره من مشاهدة اي محتوى إلا بعد ان تفسر له الأسباب، فالمنع التام بدون ابداء أسباب للأطفال يجعلهم في حيرة بالغة.

ـ اهتم بإيصال فكرة هامة جدا لطفلك وهي أن كل ما رآه كان شيئا غير جيدا بالفعل، ولكن يجب ان يعي ان هناك اشخاصا سيئين في هذه الحياة، وان مبادئه التي اعتادها لا يمكن ان يتسم الناس جميعا بنفس المبادئ ويتبنونها، بل ان هناك اشخاص سيئين لا يتبنون المبادئ الجيدة واشخاص طيبين يمكنهم تبني هذه المبادئ لكي يعي الاختلاف ويفهم ان الحياه بها السيئ والجيد.

ـ اشكره على ملاحظه أن هذا المحتوى لا يناسبه، واثني على فعله بإخبارك وبمناقشتك ومشاركتك الأمر وشجعه على الدوام على اختيار محتويات جيدة يراها ويستفيد منها.

ـ اقنعه ان وقته سمين وعليه ان يستغله في رؤية محتوى جيد، وإذا مر على محتوى غير جيد سواء في الحياه الواقعية، او من خلال الشاشات فعليه على الدوام التخلص من هذه المحتويات سريعا والتركيز على المحتوى الذي يعزز قدراته ويفيده خلال يومه.

ـ لا تكن عنيفا ومن جهه اخرى لا تكن أيضا مهملا، وتوجه له كلمات غير مفهومه كان تطلب منه ان ينسى هذا الشيء الذي رآه او ان تطلب منه قد تغاضي عنه دون ابداء الاسباب او مناقشته فلابد ان تناقش عقله اولا وتجعله يقتنع بفكرتك.

عز الثقه بطفلك بخياراته الصحيحة ولا تجعل ما رآه يهز من ثقته بنفسه ، أو ثقته في اختياراته وقل له انك انت الصواب وان من يفعل غير ذلك هو الخطأ ولابد ان نتقبل ان هناك انواع وانماط كثيره من البشر في الحياه