شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر 5 أمراض فى الشتاء وطرق الوقاية والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يكون التعامل مع فصل الشتاء أمرا صعبا للغاية خاصة فيما يخص حماية نفسك وأسرتك من الإصابة بالمرض أو التقاط أي عدوى، ومع استمرار درجات الحرارة في الانخفاض تكون فرص الإصابة أكثر بالمرض مرتفعة للغاية.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، فإن بعض الأمراض الأكثر شيوعًا التي يواجهها الناس هي نزلات البرد والالتهاب الرئوي والأنفلونزا والتهاب الشعب الهوائية والتهاب الحلق العقدي ومشاكل الجلد، وفيما يلى بعض النصائح التي قد تساعدك في الوقاية منها.

نزلات البرد أو الأنفلونزا ونصائح الوقاية منها

نزلات البرد والأنفلونزا شائعة جدًا ويمكن أن تنتشر بسهولة من خلال الاتصال الوثيق بالشخص المصاب، ولا يوجد علاج دائم للحد من الأعراض، فسوف يأخذ البرد مجراه ويشفى من تلقاء نفسه وما عليك سوى الانتظار.

لكن يمكنك اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية للوقاية منها، أهمها: حافظ على سلامة الجهاز التنفسي والنظافة وارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة آمنة من المرضى والعمل على قوة مناعتك.

التهاب الحلق ونصائح الوقاية

التهاب الحلق ينتج عن العدوى، وهو شائع في الغالب خلال أشهر الشتاء ويستغرق وقتًا طويلاً للشفاء، يجب عليك شرب الكثير من الماء الدافئ واستشارة الطبيب وتناول الأدوية الخاصة بك بانتظام وأخذ قسط كاف من الراحة.

الالتهاب الرئوي ونصائح الوقاية

الالتهاب الرئوي هو عدوى في الرئة تسببها البكتيريا وهو شائع خلال فصل الشتاء، لكن يمكنك الوقاية منه أولاً عن طريق الإقلاع عن السجائر أو السجائر الإلكترونية، وتناول طعام جيد وصحي، وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الرئتين، وغسل يديك بعد استخدام الحمام.

التهاب الشعب الهوائية ونصائح الوقاية

يحدث التهاب الشعب الهوائية بسبب الفيروس المخلوي التنفسي ويحدث في الغالب للأطفال الصغار الذين تقل أعمارهم عن عامين والأطفال، تأكد من بقاء طفلك رطبًا، ويأخذ قسطًا كافيًا من الراحة وينام كثيرًا أثناء المرض.

الأمراض الجلدية ونصائح الوقاية

تعد الأمراض الجلدية شائعة في الشتاء خاصة في حالات مثل الصدفية والأكزيما، حيث تؤدي الظروف الجوية القاسية إلى زيادة حدة الأعراض ويصعب التعامل معها، يجب عليك الحفاظ على ترطيب بشرتك في جميع الأوقات، وتجنب تسخين الماء الساخن، وتناول الأدوية الخاصة بك، وتناول نظام غذائي مضاد للالتهابات، وشرب الكثير من الماء، وتجنب استخدام المواد الكيميائية.