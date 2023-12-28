شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الطحينة للجسم والبشرة؟ غنية بالفيتامينات والدهون الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الطحينة أحد أهم الخيارات الصحية، خاصة تلك التي تحتوى على السمسم الغنى بالفيتامينات والبروتينات وكذلك الألياف الصحية والحديد الكالسيوم والدهون الصحية التي يحتاجها الجسم يوميا، وموزعة في هذه الطحينة الصحية النسب بشكل مثالى لتصبح طعاما جانبيا جيدا للصحة والجسم.

ما سبق وضحه تقرير نشر في موقع anthosfoods ، معددا فوائد الطحينة المصنوعة من السمسم، والتي تساعد على تعزيز صحة القلب لأنها تحتوى على مضادات أكسدة صحية تحد من تأكسد الخلايا، وتساعد على تقليل نسب الكوليسترول الضار، وتعزيز الكوليسترول الصحى، فضلا عن أن العظام تستفيد بشدة عند تناول السمسم والطحينة، لأنها تحتوى على نسب عالية من الكالسيوم الصحى، وتمد الجسم بالدهون الصحية التي تعزز قوة الجسم والاعصاب والعظام، وتكافح مشكلات الهشاشة، وكذا الالتهابات.

وتابع التقرير موضحا أن هناك بعض الأمراض التي تعمل الطحينة على مكافحتها منها جفاف البشرة والجلد ، فضلا عن أنها تقى من أمراض الأعصاب، ومشكلات الشعر وتساقطه وتكسر الأظافر، كذلك وبعيدا عن فوائدها فإنها إضافة رائعة للطعام، فهى مع الخبز المحمص تساعد على الهضم الجيد المثالى وغنية بالكولاجين الطبيعى الذى يزيد من تعزيز ترطيب الجلد ونعومته، كما أنها مضادة للشيخوخة وخاصة التجاعيد وعلامات الزمن.