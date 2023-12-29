شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تحتوى على نسبة الحديد أعلى من العدس والسبانخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الحديد هو معدن حيوي يحتاجه الجسم لإنتاج الهيموجلوبين، الذي يساعد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، كما يدعم الحديد الحمل الصحي ويحافظ على مستويات الطاقة ويحسن الأداء الرياضي ويضمن نموًا أفضل للشعر.

وفقا لموقع " NDTV" فإن عدم تناول ما يكفي من الحديد يمكن أن يساهم في فقر الدم ويعطل العديد من وظائف الجسم البشري، لذلك، من الضروري إضافة ما يكفي من الأطعمة الغنية بالحديد إلى نظامك الغذائي.

تعتبر السبانخ من أفضل مصادر الحديد، ولكن هل تعلم أن هناك قائمة طويلة من الأطعمة التي يمكن أن توفر لك كمية من الحديد أكثر من السبانخ؟

أهم المصادر الغذائية للحديد 1. المشمش المجفف

يحتوي حوالي نصف كوب من الفاكهة المجففة على 2 ملج من الحديد، كما أنه غني أيضًا بفيتامين أ الذي يمكن أن يساعد في ضمان صحة البصر.

2 . حبوب الكينوا

الكينوا ليست مصدرًا رائعًا للبروتين فحسب، بل هي أيضًا مصدر للحديد، يحتوي حوالي كوب واحد من الكينوا على 2.8 ملغ من الحديد، كما أنها خالية من الجلوتين، كما تحتوي أيضًا على نسبة عالية من النحاس والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة.

3. العدس

العدس هو مصدر كبير للبروتين والألياف، حيث يحتوي حوالي نصف كوب من العدس المطبوخ على 3 ملج من الحديد.

4. الكاجو

يحتوي حوالي 100 جرام من الكاجو على 6.68 ملجم من الحديد، استمتع بها كوجبة خفيفة ولكن لا تختار الكاجو المحمص أو المقلي أو المملح، وأيضاً لا تبالغ في تناوله.

5. بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على نسبة عالية من الألياف والبروتين وكذلك الحديد، يمكنك بسهولة إضافة بذور الشيا إلى العصائر والمشروبات والحلويات والمزيج والسلطات وما إلى ذلك.

بعض المصادر الأخرى للحديد تشمل: البقوليات، وبذور اليقطين، والقطيفة وغيرها.