شكرا لقرائتكم خبر عن مش كل ألم فى معدتك يبقى جرثومة.. طرق تجنب متاعب الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جرثومة المعدة أحد الأمراض التي تنتج عن عادات غذائية خاطئة، وهى نوع من البكتيريا التي تصيب معدتك، يمكن أن تصل مضاعفاتها إلى التسبب في تقرحات والتهابات في بطانة المعدة.

فى هذا الإطار أوضح الدكتور ممدوح الشربيني أستاذ الباطنة والأورام وأمراض الدم بجامعة القاهرة، أن الإصابة بالبكتيريا الحلزونية أمرًا شائعًا، ولكن ليست كل مشكلة فى الهضم يكون سببها جرثومة المعدة .

وأضاف أستاذ الباطنة في تصريح خاص لـ " الخليج 365"، أن جرثومة المعدة نبحث عنها عندما تكون هناك مشكلة في الهضم أو ارتجاع في المريء أو حموضة زيادة لا تستجيب للعلاج، ولكن ليس من الضرورة البحث عن جرثومة المعدة قبل التشخيص، لأن هناك نسبة كبيرة من البكتيريا تكون صديقة وموجودة في الظروف العادية في الجهاز الهضمي، ولكن مع تغير نمط العادات الغذائية، مثل الأكل خارج المنزل أو الطعام غير المطابق للمواصفات، كل هذه العوامل تغير بيئة المعدة والأمعاء، وبالتالي، قد تتحول هذه الميكروبات والبكتريا النافعة إلى أنواع ضارة.

وأضاف أستاذ الباطنة أن الوقاية تتمثل فى تناول وجبة صحية غنية بالخضراوات الطازجة والفواكه الموسمية بصفة يومية، واستبدال العصائر المصنعة بالأنواع الطبيعية الطازجة أبرزها عصير الليمون والبرتقال، والابتعاد عن تخزين الطعام فترة طويلة، والابتعاد عن الأطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة.

وكشف الطبيب، أن مضاعفات جرثومة المعدة قد تسبب حموضة زائدة، وعلى المدى الطويل يمكن أن تسبب تقرحات بالمعدة.