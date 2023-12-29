عالج “الاكتئاب” بـ”النوم”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40% من المراهقين يفضلون السهر حتى مطلع شمس اليوم التالي، ما يؤثر على نشاطهم خلال اليوم الدراسي وينمّي لديهم شعوراً بالفشل والإحباط.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، أن شكلاً جديدًا من العلاج بالنوم والاستيقاظ، قد يساعد المراهقين على التكيف مع اضطرابات دورة النوم الطبيعية الناجمة عن القلق الشديد والاكتئاب.

وجاءت هذه النتائج بعد مشاركة عدد كبير من المراهقين الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب السريري، في جلسات علاجية تسمى “النوم التشخيصي والتدخل اليومي” (TransS-C)، والتي استغرقت مدتها 45 دقيقة أسبوعياً لمدة 8 أسابيع.