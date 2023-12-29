صحة ورشاقة

عالج “الاكتئاب” بـ”النوم”

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 40% من المراهقين يفضلون السهر حتى مطلع شمس اليوم التالي، ما يؤثر على نشاطهم خلال اليوم الدراسي وينمّي لديهم شعوراً بالفشل والإحباط.

وأظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة “كاليفورنيا” الأمريكية، أن شكلاً جديدًا من العلاج بالنوم والاستيقاظ، قد يساعد المراهقين على التكيف مع اضطرابات دورة النوم الطبيعية الناجمة عن القلق الشديد والاكتئاب.

وجاءت هذه النتائج بعد مشاركة عدد كبير من المراهقين الذين تم تشخيص إصابتهم بالاكتئاب السريري، في جلسات علاجية تسمى “النوم التشخيصي والتدخل اليومي” (TransS-C)، والتي استغرقت مدتها 45 دقيقة أسبوعياً لمدة 8 أسابيع.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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