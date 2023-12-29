استشاري في جراحة العيون: القطرات المرطبة للعين يجب أن تعطى بعد الفحص الطبي.. وجفاف العين يسبب احتقان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد الدكتور “عماد الدواليبي” استشاري جراحة العيون، أن القطرات المرطبة للعين يجب أن تعطى بعد الفحص الطبي وليس بطريقة عشوائية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “ياهلا” عبر قناة “روتانا خليجية”، أن العدسات اللاصقة آمنة، شرط أن تكون وفق استشارة طبيب متخصص.

وأوضح أن جفاف العين من الممكن أن يسبب احتقان.

وأشار إلى أن الشبكية والعصب البصري لا تتجدد، ناصحا مرضى السكر بضرورة الفحص الدوري.