هل قشر القهوة ينحف؟ إليك أفضل طريقة لاستخدامه

بيروت - نادين محمد - فوائد قشور القهوة عديدة للتنحيف، ويعود السبب في ذلك إلى دور هذه القشور في تحفيز عملية الأيض في الجسم الأمر الذي ينتج عنه زيادة معدل حرق الدهون وخاصة في منطقة البطن أو الكرش وتحتوي قشور القهوة على العديد من العناصر الغذائية مثل النياسين والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تحسن صحة الجهاز الهضمي، وتدعم وظيفة العضلات، وتؤدي إلى صحة أفضل للقلب. كما أنها تحتوي على الكافيين، الذي يعزز عملية التمثيل الغذائي، ويحسن الطاقة، ويمكن أن يعزز فقدان الوزن.في ما يلي بعض الفوائد المتعلقة بالصحة وفقدان الوزن لقشور القهوة.

تقليل الشعور بالجوع

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تتأثر الشهية بعدة عوامل، بما في ذلك نوع الطعام الذي نتناوله، ومستويات النشاط البدني، والهرمونات. تساعدُ قشورُ القهوة على سد الشهية للطعام، وبالتالي تقلل من كمّيّة الطعام التي يتناولها الشخص من خلال تقليل من مستويات الجريلين، وهو الهرمون الذي يجعلك تشعر بالجوع.

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تعزيز عملية التمثيل الغذائي

التمثيل الغذائي هو العملية التي يقوم فيها الجسم بتكسير العناصر الغذائية واستخدام السعرات الحرارية الموجودة في الأطعمة على مدار اليوم مما قد يساعد في فقدان الوزن. كما تحافظ قشور القهوة على مستويات الكولسترول بالدم وهذا يساعد بدعم عملية إنقاص الوزن وتعزيز التمثيل الغذائي.

حمض الكلوروجينيك

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تحتوي قشور القهوة على حمض الكلوروجينيك، وهو عنصر أساسي في فقدان الوزن. يؤدي وجود حمض الكلوروجينيك إلى إبطاء إنتاج الجلوكوز في الجسم ويقلل من إنتاج الخلايا الدهنية الجديدة وفقدان الوزن.

التخلص من وزن الماء

يساعد شرب قشور القهوة على التخلص من السوائل الزائدة بالجسم والوقاية من خطر الإصابة باحتباس السوائل، ولكن تحتوي قشور القهوة على تأثيرات مدرة للبول، مما يؤدي إلى كثرة التبول ويساعدك على التخلص من وزن الماء الزائد بالجسم.

تعزيز حرق الدهون

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سبب آخر لإضافة قشور القهوة إلى نظامك الغذائي عند محاولة إنقاص الوزن هو أنها يمكن أن تساعد في حرق الدهون المتراكمة.كما يمكن لقشور القهوة أيضاً تحسين أداء التمارين الرياضية عن طريق زيادة مستويات الطاقة

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مضادات الأكسدة

القهوة غنية بمضادات الأكسدة ، والتي لها فوائد صحية عديدة، بما في ذلك تقليل الالتهاب وأضرار الجذور الحرة. وعندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، يمكن لمضادات الأكسدة أن تقلل الشهية وتزيد مستويات التمثيل الغذائي في الجسم.

طرق استخدام قشور القهوة للتنحيف

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يمكن غلي ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع ملعقتين من قشور القهوة وملعقة من الميرمية وتناول هذا المشروب خلال اليوم وبالأخص بعد تناول الطعام. أيضاً يمكنك غلي ملعقتين من قشور القهوة مع ملعقة من الزنجبيل والهيل وتناولها يوميًا بعد الوجبات الرئيسية.

أيضاً هناك طريقة أخرى وهي غلى ملعقة كبيرة من اليانسون مع ملعقتين من قشور القهوة المطحونة وملعقة من الشاي الأخضر وتناولها قبل النوم.

المصدر :بولد سكاي